Alphabet rusade efter urstark rapport

Teknikjätten Googles moderbolag Alphabet redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Resultatet var klart högre än väntat och aktien rusar över 8 procent i efterhandeln.



Omsättningen uppgick till 38,94 miljarder dollar (32,66), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 38,15.



Resultatet per aktie blev 14,21 dollar, upp från en vinst på 4,54 dollar per aktie förra året när bolaget bokförde en kostnad på 5 miljarder dollar efter böter från EU-kommissionen. Väntad vinst i andra kvartalet i år var 11,73 dollar per aktie.

Läs även: New York: Tesla, Facebook och Boeing rasade