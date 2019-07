14-åringen som drivit företag i tio år och säkrar miljoninvesteringar – för biologisk mångfald

Mikaila Ulmer må bara vara 14 år gammal, men hon vet en hel del om business.

Den unga vd:n grundade bolaget Me & The Bees när hon bara var fyra år gammal, och har det senaste decenniet sålt över 1 miljon flaskor av hennes kända lemonad i 1 000 butiker i USA. Bland butikerna syns Whole Foods och Macy's.

Det skriver CNBC Make It.

Mikaila Ulmer lyckades dessutom säkra en investering om 60 000 dollar, ungefär 570 000 kronor, genom tv-programmet Shark Tank 2015. Två år senare fick hon in 800 000 dollar, närmare 7,6 miljoner kronor, i investeringar. Hon talar regelbundet på entreprenörskapsforum och har till och med träffat Barack Obama.

Inte illa - särskilt med tanke på att hon fortfarande är tonåring och därmed går i skolan.

"Oavsett hur gammal du är har du alltid något nytt att lära dig. Och oavsett hur gammal du är har du alltid något att lära ut", säger hon till CNBC.

"När din röst kan göra skillnad ska du se till att du hjälper andra att göra sig hörda, och att du inte bara utvecklar dig själv utan också hjälper andra att växa och skickar vidare din expertis till andra", säger Mikaila Ulmer.

Det är något som hon lärt sig från bina, som har varit så avgörande för hennes företag. Två händelser inspirerade Mikaila Ulmer att starta Me & the Bees.

Först blev hon stungen av bin två gånger inom loppet av en vecka.

Senare skickade en äldre släkting en kokbok med familjerecept från 1940-talet till Mikaila Ulmers föräldrar. I kokboken hittade hon ett gammalt recept på lemonad med honung i. Hon såg chansen att sprida kunskap om bin och biologisk mångfald, och bestämde sig för att starta företaget Me & the Bees.

Me & the Bees har nyligen utökat produktionen från att bara sälja lemonad till läppbalsam med bivax i. Och 2017 lanserade Mikaila Ulmer sin egen icke-vinstdrivande organisation The Healthy Hive Foundation, som ska bedriva forskning, utbilda och skydda honungsbin.

Företaget donerar dessutom 10 procent av årsvinsten till grupper som vill bevara bina.

Mellan sina studier och att driva Me & the Bees åker hon på talaruppdrag, kommer på nya produktidéer och skriver en bok för unga entreprenörer.

"Även om jag började med lemonad har jag alltid velat expandera till fler produkter. Min dröm har alltid varit att vara lemonadens Hello Kitty och skapa ett märke och ett uppdrag, men sprida det märket och uppdraget över en uppsjö av produkter", säger hon.

"Jag har alltid sagt att det är viktigt att drömma som ett barn och att det (när man är ett barn) är den perfekta åldern att börja tänka på vad du tycker om och testa nya grejer och ta risker", säger hon.

Läs även: Nu lanseras supertalangen Philip Haglunds bankutmanare – för barn