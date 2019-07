Så kan vi styra AI i rätt riktning

Kan man styra en teknologi som kommer att påverka stora delar av samhället?



Ja, det menar i alla fall GovAI, ett forskningscenter under Future of Humanity Institute vid University of Oxford. Där jobbar Markus Anderljung som Head of Operations and Policy Engagement. Han har bland annat en bakgrund som generalsekreterare vid Effektiv Altruism Sverige, och har tagit med sig det synsättet på framtiden in i sitt nya värv.

I avsnitt 81 berättar han om vad GovAI är, vilka risker man ser med den snabba utvecklingen inom AI, och hur man jobbar forskningsbaserat för att ta fram styrningsmedel som kan bidra till en bättre och tryggare framtid.



Markus Anderljungs ledstjärna är ”var kan jag ha störst effekt på världen och göra mest gott?”.

Lyssna på hela avsnittet av Heja Framtiden med Markus Anderljung.