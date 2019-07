Supertalangen efterlyser könskvotering – ledningsgruppen beviset på jämställdhet

Som chef på Sony Digital och dessförinnan sex år som produkt- och innehållschef på Spotify tronade Michelle Kadir överst på listan över landets Supertalanger 2017. Medan halva ledningsgruppen hos Sony består av kvinnor anser hon att techbranschen – men också många andra branscher – har så stora problem med jämställdheten att det är dags för könskvotering i Sverige.

”Jag tror att det behövs könskvotering för att få till en förändring, men när förändringen väl är uppnådd kanske det inte behövs könskvotering efter det. Det handlar ju aldrig om att tumma på kompetens, utan snarare om att alltid vidga vyerna för vad kompetens egentligen innebär.”



Då jag påpekar att när Norge införde en lag om könskvotering till styrelserna hos landets företag och effekten blev att företag dammsög ledningsgrupper på duktiga kvinnor med bristande jämställdhet som följd svarar hon:



”Du har rätt. Men jag anser att styrelsen har blivit som ett slags alibi på att bolaget är jämställt, medan det riktiga beviset på att du verkligen arbetar aktivt med att få bort undermedvetna fördomar är en jämställd ledningsgrupp.”



Efter att ha gått till Sony 2015 minns hon än idag den stolthet hon kände då hon två år senare och höggravid äntrade scen för att koras till Årets Supertalang 2017.



”Jag fick en massa uppskattning från omgivningen och priset kom sig av appen Sony Music Insights som jag var med om att bygga.”



Hösten 2016 korade exempelvis branschorganet Music Ally Sony-appen till den bästa appen.



Då som nu pushar hon appen framåt, men vill av rent affärsmässiga skäl inte gå in specifikt på hur många användare Sony-appen egentligen har.



Inför att hon skulle gå på föräldraledighet gav Sony ytterligare ett bevis på att man lyfter fram duktiga kvinnor inom organisationen i det att man påbörjade en omorganisation för att slå ihop den digitala biten och marknadsföringen och sedan lät Michelle Kadir leda hela verksamheten när föräldraledigheten väl var över.



”Idag har jag 6 personer som rapporterar direkt till mig och ett team på totalt 30 personer.”

Nyligen strålade hon samman med en annan kvinnlig Spotify-veteran, Sophia Bendz, vid Brilliant Minds-konferensen i Stockholm som arbetar för Skype-grundaren Niklas Zennströms riskkapitalbolag Atomico samt håller på med egna ängelinvesteringar.

Själv har hon kvar delar av sina aktier i Spotify.



”Jag trodde jag på bolaget och gör det fortfarande i det att Spotify har en fantastisk produkt och många fantastiska människor som arbetar där.”



Så hur blev hon då en sådan höjdare att hon vid redan 37 års ålder är chef för såväl den digitala biten som marknadsföringen på Sony Music?

Med föräldrar som flydde kriget i Kurdistan när mamma var gravid var hon blott sex månader när familjen anlände en flyktingförläggning i Märsta.



Efter en vända i Surahammar lyckades familjen så bli omplacerad till en hyresrätt vid miljonprogrammet Helenelund i Sollentuna.



Där bodde Michelle Kadir under de första tolv åren av sitt liv.



Musiken fanns med tidigt i bilden i det att föräldrarna ofta spelade 1980-talets stora stjärnor som alltifrån Bruce Springsteen och Joe Cocker till Sade och ofta tog med henne på olika konserter.



Själv spelade hon in radiomusik med kassettband och sjöng i kör.



Föräldrarna uppmanade henne alltid att studera hårt och trots att hon var så flitig i skolan att hon fick toppbetyg i alla ämnen utom idrott fick hon ändå vara med tuffingarna, men valde att avstå.



”Jag var ingen ledartyp, utan snarare chef över mina studier.”



Det gjorde också att hon i stället för att hänga med de tuffa brudarna på fester under helgerna lade kvällarna på datorspel i stället.



Inspirationen att söka till KTH kom främst från pappa som efter att ha läst Svenska för invandrare, SFI, omedelbart började läsa där.



Då hon själv började studera datateknik vid KTH strax före att dotcom-bubblan brast 2000 kändes det annorlunda – trots synnerligen goda engelskakunskaper - att läsa avancerad matematik på engelska.



Men genom att hämta inspiration från den numera bortgångne rapparen Tupacs låt ”Keep Ya Head Up” övervann hon utmaningen.



Då hon parallellt med sista året vid KTH läste en masterexamen vid Handels i Stockholm dök dåvarande vd:n för Sony Music, Per Sundin, upp som gästföreläsare.



Han utmålade en minst sagt dyster bild av musikbranschens kamp mot piratkopiering och sökte tre personer som ville genomföra ett examensarbete kring hur branschen ska kunna bemöta hotet.



”Jag insåg att jag fick chans att kombinera det jag hade lärt mig, med min passion musik.”



Arbetet utmynnade i förslaget att utforma en prenumerationsmodell där tillgången till musik ingår som en naturlig i olika bredbandsabonnemang.

Men även om Per Sundin var nöjd med resultatet kunde han inte erbjuda något arbete på Sony då bolaget var i full färd att slås ihop med BMG.



Däremot var han så generös att han tipsade henne om att konkurrenten Universal Music var i full färd med att starta en digital avdelning.



Det tipset bidrog till att hon blev key-account-manager där, men genom att jobbet var något av en allt-i-allo-roll hade hon också en massa möten med entreprenörer som trodde sig ha funnit på lösningen på musikbranschens problem med piratkopiering.



Problemet var bara att antingen hade startup-bolaget utvecklat en användarvänlig, men inte skalbar tjänst eller vice versa.



Mitt i allt det dök den försynte Spotify-grundaren Daniel Ek upp.



Så gott som omedelbart förstod Michelle Kadir att Spotify löste såväl användarvänligheten som skalbarheten.



Därmed dröjde det inte länge förrän hon blev första kvinna på bolagets produkt- och teknikavdelning.



”Det jag föll pladask för med Spotify var att tjänsten var så oerhört mycket snabbare än att exempelvis spela upp MP3-filer på Apples iTunes.”



En ytterligare bidragande orsak till att gå över till Spotify var att flera studiekamrater från KTH-tiden redan arbetade där.



Då hon efter sex år som produkt- och innehållschef ville pröva vart vingarna bar blev det just Sony Music i stället.



”Jag tror på slumpen i bemärkelsen att jag hade tur att vara i samma rum när Per Sundin föreläste på Handels, men resterande bitar är mitt driv till 100 procent.”



Idag får hon nästan nypa sig i armen över att få sätta sig i mötesrum med fler kvinnor än män.



Hon kan också konstatera att året som mammaledig var ”otroligt definierande för sin ledarskapsförmåga.”



En bidragande orsak till det är också att hon parallellt med mammaledigheten genom sina tunga kunskaper på det digitala området tog plats i styrelsen för ICA Försäkring.



Nyligen gjorde hon detsamma för startup-bolaget Vethem, som enkelt förklarat är en veterinärvariant på nätläkartjänster som Kry och Min Doktor.



”Jag valde att gå med i styrelsen för Vethem då det är en progressiv startup som står för mycket av det jag är passionerad kring. Nämligen innovation, användarfokus och effektivitet. Och allt inom medtech intresserar mig. Därför känns det riktigt bra att nu få vara del av en utveckling där digital vård och omsorg står i fokus.”



Då det gäller andra eventuella framtidsplaner är hon supertaggad att få fortsätta karriären.

”Min resa har bara börjat.”



Snabbrecept för superkarriär, enligt Michelle Kadir:



1. Var driven.

2. Var proaktiv i stället för reaktiv, det gör stor skillnad.

3. Finn ett företag som rimmar väl med ditt intresse och din passion.