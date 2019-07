Autopeden var 100 år före sin tid – en fluga som aldrig lyfte

Årets nymodighet i många av världens städer är att åka elskotrar. Som om det vore något nytt. Redan 1916 åktes det autopeder på New Yorks gator, berättar Jenny Stendahl från Centrum för Näringslivshistoria.

Många vred nog på huvudet när Lady Norman dundrade förbi i London på sin splitternya autoped runt 1916. Lady Norman var tidigt ute men snart var autopeden en modefluga både där och i New York.

Det var också i New York som den första autopeden lanserades 1915, designad av Arthur Gibson och Joseph Merkel. Den var nätt, hopfällbar och bensinsnål, något som låg helt i tiden med första världskrigets bensinransoneringar.

Läs även: Landet skrotar BNP-måttet – börjar mäta välmående istället

Den användes ett tag av U.S. Postal Service för specialleveranser men slog aldrig igenom som ett allmänt transportmedel.Med autopeden kunde man lätt färdas korta sträckor. Den användes främst av modemedvetna damer från borgarklassen. Den var även populär hos gängmedlemmar i New York som lätt kunde slinka in i trånga gränder för att undkomma polisen.

I dag har scootern utan sits åter blivit populär i storstäderna, så även i Stockholm. Den är mer miljövänlig och drivs i dag med el. Dock är det vissa problem med att få scootrarna godkända. I London är den endast tillåten i Olympic Park eftersom de anses vara en trafikfara.

Läs även: Experterna: Vegoburgaren är inte så hälsosam som du tror

En artikel från Centrum för Näringslivshistoria

Den här artikeln kommer från Centrum för Näringslivshistoria, ett av världens ledande näringslivsarkiv. Vi hjälper företag att spara sitt historiska material och göra det lätt åtkomligt. I arkiven finns berättelserna som speglar vår samtid och gör oss klokare inför framtiden. Många av berättelserna, som den här artikeln, hittar du även i vår tidning Företagshistoria, som kommer fyra gånger om året, och på vår ämnessajt bizstories.se.

Mer om Centrum för Näringslivshistoria på www.naringslivshistoria.se

Prenumerera på tidningen Företagshistoria på http://foretagshistoria.prenservice.se/

Läs mer företagshistoria online på www.bizstories.se.

Läs även: Silvana Imams start-up populär bland investerare – jobbar med Stenbeck