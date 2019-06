Attendo vinstvarnar – aktien störtdyker

Omsorgsbolaget Attendo räknar med ett rörelseresultat (ebita) på cirka 120 miljoner kronor i andra kvartalet 2019. Bolaget förväntar sig ett lägre resultat än marknadens förväntningar, främst som en konsekvens av lägre försäljningstillväxt från nya omsorgsplatser i Finland.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Prognosen kan ställas mot det andra kvartalet 2018, då bolaget uppnådde ebita-resultat på 128 miljoner kronor. Resultatet belastades då med kostnader på 53 miljoner kronor.

Attendos vinstvarning på tisdagen täckte in det andra kvartalet 2019, men enligt bolagets vd kommer även resten av året att bli sämre än väntat till följd av den finländska verksamheten.

"Vi ser en lägre vinstutveckling i bolaget just nu, och som det ser ut så kommer vi att göra en lägre vinst än vad marknaden förväntar sig även i de kommande kvartalen. Den vinstutveckling vi ser under det andra kvartalet är det nya läget", säger Attendos vd Martin Tivéus till Nyhetsbyrån Direkt.

Attendo har haft en snabb tillväxt i Finland. På två år har verksamheten mer än fördubblats sett till antal vårdbäddar. Samtidigt är omsättningen per bädd lägre jämfört med övriga Norden som en följd av att finländska kommunerna spenderar mindre per patient än i övriga nordiska länder. Däremot har marginalen varit ungefär den samma som i, till exempel, Sverige till följd av att kostnaderna för att bedriva vården är lägre. Men under det andra kvartalet har den finländska verksamheten vänt till förlust för Attendo.

"Med facit i hand har vi en något för stor kostym i Finland i dag. Det blir speciellt kännbart när vi har en hög öppningstakt till följd av redan tecknade kontrakt. När nyförsäljningstakten viker ner så får det en direkt effekt på beläggningen. Vi behöver därför sänka öppningstakten framåt", säger Martin Tivéus som menar att det kommer att ta två till tre år fylla den överkapacitet som bolaget just nu har i landet.

Han är dock inte orolig för att en lägre expansionstakt kommer att dämpa bolagets tillväxtmöjligheter.

"Vi har redan öppnat så mycket bäddar i Finland så det i sig ska inte behöva minska vår organiska tillväxttakt, utan det har att göra med vilken takt vi kan hålla på nyförsäljningen", säger han till Direkt.

I samband med tisdagens vinstvarning meddelades även förändringar i den finländska ledningsgruppen, där bland annat storägaren Pertti Karjalainen kliver ner från rollen som affärsområdeschef för att fokusera på försäljning, prisförhandlingar och myndighetskontakter.

"Vi behöver stärka hela den finländska organisationen för att matcha den starka expansionen och det tycker inte jag att vi har klarat av. Vi har behov av ett förstärkt ledarskap för den finländska organisationen", säger Martin Tivéus.

