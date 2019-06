Dramat kring spelbolagen

Stockholmsbörsen inleder midsommarveckan runt oförändrade nivåer efter att på fredagen ha avbrutit en åtta dagar lång uppgångssvit.Vid klockan 9.15 pendlar det svenska storbolagsindexet OMXS30 runt noll.

På de asiatiska börserna var utvecklingen blandad på måndagsmorgonen med uppgångar i Hongkong och i Tokyo.

Klockan 08:40 pekade terminerna för tyska DAX- och franska CAC40-index upp runt 0,1 procent. 0,09%

Börserna i USA hämtade sig från de värsta nedgångarna på fredagen men stängde trots det på minus. På måndagsmorgonen har Hongkongbörsen stigit efter att regeringen dragit tillbaka det kontroversiella lagförslag som skulle möjliggöra utlämningar från det delvis självstyrande Hongkong till Fastlandskina.

På hemmaplan har H&M på morgonen presenterat försäljningssiffror för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2018/2019. Modeföretaget uppvisade en försäljningsökning om 6 procent. Väntat enligt analytikerna i Infront Datas sammanställning var 5,5 procent. H&M handlas ryckigt, från en något starkare öppning än index till att snabbt falla ned under nollan.

"Modebranschens snabba förändring fortsätter och vi ser att vårt omställningsarbete går i rätt riktning även om många utmaningar och hårt arbete återstår. I takt med att kundnöjdheten och försäljningen ökar så har omställningsarbetet intensifierats ytterligare", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

I fredags tillhörde H&M vinnarna när aktien steg 1,3 procent.

Gamingbolaget Toadman Interactive har kommit överens med vad företaget beskriver som "ett av världens största bolag" där Toadman har helhetsansvar för utvecklingen av ett nytt spel. Första milstolpen kommer att genera cirka 1 miljon dollar till Toadman. Skulle projektet slutföras förväntas det inbringa 150-200 miljoner kronor de kommande två åren.

Global Gamings helägda dotterbolag Safeent, som bland annat driver internetkasinot Ninja Casino, blir av med sina svenska licenser för kommersiellt onlinespel samt vadhållning.

"Orsaken är att Spelinspektionen har upptäckt allvarliga brister i bolagets verksamhet, bland annat gällande spelansvar och åtgärder mot penningtvätt. Beslutet gäller omedelbart", skriver Spelinspektionen i ett pressmeddelande.

Tyska Lufthansa har sänkt prognosen för helåret 2019. Lufthansas europeiska verksamhet tyngs främst av den överkapacitet som råder på den europeiska flygmarknaden samt "aggressiv tillväxt inom lågprisflyget", heter det i ett pressmeddelande.

På rekommendationsfronten har Société Générale sänkt sin rekommendation för Nordea till behåll. Riktkursen sänks till motsvarande 72:34 från 86:51 kronor. Nordea-aktien stängde på 69:29 kronor i Stockholm i fredags.

Swedish Match har fått höjd riktkurs från Morgan Stanley till 540 kronor från 500 kronor samtidigt som rekommendationen övervikt upprepas. På fredagen stängde Swedish Match-aktien på kursen 424:90 kronor.

Aktien i försvarskoncernen Saab har stigit kraftigt de senaste åren, men nu verkar det som att bolaget inte klarar att förvandla kraftigt ökad omsättningen till större kassaflöde. Det menar Dagens Industri som under vinjetten Veckans aktie sätter sälj på Saab.

Tidningen Börsveckan anser att det råder köplägen i investmentbolagen Svolder, Investor, Ratos, Öresund, Kinnevik, Byggmästare Anders och Spiltan.

Av dessa lämnade Svolder en rapport på måndagsmorgonen som bjöd på ett resultat efter skatt på 212 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (188), som avser perioden mars-maj 2019. Resultatet per aktie uppgick till 8:30 kronor (7:40). Substansvärdet var vid periodens utgång 120:30 kronor per aktie och per den 14 juni var det 127 kronor per aktie