Tesla nekas tullundantag, men aktien handlas upp

New York börserna uppåt på torsdagen, oljan steg. S&P 500 ökar 0,4% (OMS).

De ledande börserna i New York utvecklades i positiv riktning under torsdagen. Oljepriset steg efter att två oljefartyg attackerats i Omanbukten. Vid en presskonferens under kvällen beskylldes Iran för attackerna av den amerikanske utrikesministern Mike Pompeo.

Investerare fortsatte också att avvakta utvecklingen i samtalen mellan USA och Kina, där president Donald Trumps kommentarer sent på onsdagen eventuellt erbjöd en viss lättnad.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 0,4 procent till 26.107. Det bredare indexet S&P 500 ökade även det 0,4 procent till 2.892 medan tekniktunga Nasdaq Composite var upp 0,6 procent till 7.837

Sektorvis steg energibolag 1,3 procent medan hälsovård var ned 0,1 procent.

Bland bolagsnyheter har Tesla nekats tullundantag för kinesiska komponenter som används i elbilstillverkarens Model 3, rapporterade Bloomberg News. Marknaden tycktes dock ta beskedet med ro och handlade upp aktien med 2,2 procent.

Sportklädesbolaget Lululemon adderade 2,1 procent, efter att sent på onsdagskvällen ha rapporterat ett bättre resultat än väntat för det första kvartalet.

Inom livsmedelssektorn avancerade Tyson Foods 0,8 procent, efter att ha avslöjat att det lanserar en ny grödobaserad köttprodukt. Beslutet ger Beyond Meat ytterligare en konkurrent på den snabbväxande marknaden. Beyond Meat föll 0,4 procent.

Evercore har inlett bevakning av skjutdelningsbolagen Uber och Lyft med rekommendationen outperform i båda fallen. Aktierna handlades omkring 5 procent högre.

På den fortsatta rekommendationsfronten har Morgan Stanley höjt Walt Disneys riktkurs till 160 från 135 dollar och upprepat rekommendationen övervikt. Aktien ökade 4,4 procent till 141:74 dollar.

Cybersäkerhetsbolaget Crowdstrike, som på onsdagen börsnoterades vid teckningskursen 34 dollar, fortsatte uppåt och stängde 16,5 procent högre vid 67:56 dollar per aktie.

Före börsöppning kom statistik som visade att amerikanska importpriser sjönk 0,3 procent i maj, jämfört med månaden före. Analytiker hade räknat med att priserna skulle ha sjunkit med 0,2 procent, enligt Reuters prognosenkät.

Veckostatistik vittnade också om något fler nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA under vecka 23.

S&P 500-index torsdagen den 13 juni

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 2 punkter till 2,10 procent.