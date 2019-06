Så ska AI effektivisera svensk industri

Compose IT Nordic AB har funnits på marknaden i mer än 25 år och är ledande när det gäller kundanpassade lösningar och tjänster inom IT Operations , IT Service Management och Application Performance Management. Företagets kunder finns i såväl offentlig som privat sektor och i de flesta branscher runt om i Norden. Compose IT har kontor i Stockholm, Gävle och Östersund, omsätter 40 MSEK och har 25 anställda.



