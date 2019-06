Två aktier som lockar till köp

Börsveckan lämnar köpråd för Hoist och Inission i den senaste utgåvan. Tidningen ger rådet avvakta för Catella, Better Collective och Nordic Waterproofing.

Kredithanteringsbolaget Hoist har kapitulerat på börsen det senaste året, mycket till följd av hårdare regleringar och sänkta avkastningsmål. Bolaget har slopat utdelningen under två år.

Frågan är dock om det inte är köpläge nu när börsen har diskonterat en hel del elände i aktien, resonerar Börsveckan som väljer att gå motströms och ge köpråd för aktien efter kursfallet.



Den lilla kontraktstillverkaren Inission på First North har kunnat växa ordentligt genom förvärv de senaste åren och nu finns tecken på även lönsamheten stiger till attraktiva nivåer. Aktien är köpvärd till ett p/e-tal på 9 för årets vinstprognos, bedömer tidningen och ger köpråd.



Finansbolaget Catella har en väldiversifierad verksamhet och med en stigande andel återkommande intäkter ser vinstutvecklingen stabil ut. Det stora lönsamhetslyftet är dock redan taget, anser Börsveckan och ger rådet avvakta.



Det danska affiliatebolaget Better Collective lämnade en stark delårsrapport för det första kvartalet och bolaget ser ut att vara bäst i branschen just nu. Tidningen bedömer att värderingen är relativt rimlig och ger därför rådet avvakta.



Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofings balansräkning har försvagats efter gjorda förvärv. Nu krävs att lönsamheten förbättras genom att plocka fram synergier från förvärven. Skulle lönsamhetslyftet utebli finns det en relativt stor nedsida i aktien, anser Börsveckan och ger rådet avvakta.