Därför rasar storbolaget plötsligt 4% på börsen

En möjlig anledning till nedgången är att konkurrenten Altria förvärvar 80 procent av aktierna av det schweiziska tobaksbolaget Burger Söhne för 373 miljoner dollar.

Altria kommer erbjuda global distribution för Burger Söhnes tobaksfria nikotinprodukt On, en konkurrent till Swedish Match motsvarande produkt Zyn.

On säljs i USA sedan 2016 och finns i dagsläget därutöver i Sverige och i Japan. Enligt ett pressmeddelande i samband med den aktuella affären uppges att On säljs med "begränsad distribution i flera tusen butiker" i USA.

Swedish Match Zyn fanns i slutet av april i 33.000 försäljningsställen i USA och bolagets plan är att öka det antalet till 60.000 vid utgången av året. Förutom i USA säljs Zyn i Sverige, Tjeckien och Danmark samt online i Schweiz och Storbritannien.

Altria, som bland annat äger Philip Morris USA och den amerikanska snusjätten US Tobacco, blir därmed ett av flera bolag som på allvar ger sig in i det så kallade All White-segmentet. Tidigare i år uppgav British American Tobacco (BAT) att bolaget avsåg att lansera sitt tobaksfria nikotinsnus Velo i USA någon gång under sommaren 2019. Även den produkten är en direkt konkurrent till Swedish Match Zyn.

BAT har sedan länge sålt sin All White-produkt Lyft (tidigare Epok) på bland annat den svenska och norska marknaden. Andra All White-aktörer är Imperial Tobacco med Skruf och Japan Tobacco International med Nordic Spirit