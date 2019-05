Nedgång för Stockholmsbörsen - men en stark start för Slitevind

Klockan 11.55 var det svenska storbolagsindexet OMXS30 ner 0,2 procent till nivån 1.568. Aktier för 2,4 miljarder kronor hade då bytt ägare via Stockholmsbörsen. I Paris och Frankfurt var de ledande indexen upp 0,2-0,4 procent. I London och i New York håller finansmarknaderna helgstängt på måndagen.

SSAB och Ericsson avancerade medan Sandvik och Volvo noterades i botten.

Bland storbolagen på OMXS30-indexet gick stålbolaget SSAB starkast och steg 0,9 procent, tätt åtföljd av telekombolaget Ericsson och Telia som var upp cirka 0,8 respektive 0,5 procent.

Skogsbolaget SCA och hygienavknoppningen Essity följdes åt och steg båda 0,4 procent.

I motsatt ände av index syntes Volvo som backade 0,1 procent och Sandvik som var ner 1,4 procent.

Intrum har utsett Anders Engdahl till ny finanschef och Danko Maras lämnar således posten. Bolaget behöver en finanschef med en gedigen bakgrund från kredithanteringssektorn, var budskapet. Aktien var upp 0,2 procent.

Fingerprint Cards lyfte 2,7 procent under hög omsättning. En annan högt omsatt aktie var gamingbolaget THQ som steg 1,3 procent till 223 kronor. Handelsbanken har höjt riktkursen till 300 kronor med upprepad köprekommendation.

Vitrolife sjönk närmare 3 procent sedan Danske Bank inlett bevakning med rekommendationen sälj.

TF Bank steg 4,3 procent efter att Dagens Industri rekommenderat köp. TF Bank är ett fynd om nischbanken når sina egna mål och även om man är mindre optimistisk så finns det kurspotential, anser tidningen.

Börsveckan ser köplägen i klädbolaget Björn Borg, upp 1,4 procent, samt Sinch och Elos Medtech, upp 2,9 respektive 3,4 procent.

First North-bolaget Bio-Works sjönk initialt runt 5 procent efter att ha beslutat om emissioner om totalt 70 miljoner kronor, men studsade senare upp och var vid lunchtid oförändrad.

Det svenska vindkraftsföretaget Slitevind handlas till 50 kronor per aktie i måndagens handelspremiär på Nasdaq First North. Under det första kvartalet gjorde bolaget en riktad nyemission på totalt 20 miljoner kronor till kursen 30 kronor per aktie. Aktien har tidigare handlats på Pepins där senaste betalkurs var 35 kronor den 20 maj.

E-hälsovårdsbolaget Kontigo Cares ordförande Ove Joanson sade på bolagets stämma på onsdagen att han bedömer att bolaget kan nå positivt resultat på ebitda-nivå ”någon gång i höst, sannolikt från november månad”. Aktien steg 6,8 procent.