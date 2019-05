Så blir du proffsgiggare

Nio av tio svenskar drömmer om att ”gigga”, alltså arbeta som konsult eller frilans i stället för att ha en fast anställning. Det visar en färsk undersökning om den så kallade gig-ekonomin från bemanningsbolaget Manpower Group.

Bara i Sverige beräknas det idag finnas omkring 700 000 personer som arbetar inom den här delen av ekonomin. Men det är relevant att skilja på giggare och giggare.

Många finns inom plattformsekonomin, här handlar det framförallt om att leva på uppdrag förmedlade genom digitala plattformar som Uber, Taskrunner eller Foodora.

Sedan finns giggarna som mer motsvarar den gamla världens tjänstekonsulter, med skillnaden att de numera är sina egna arbetsgivare. Och är du en av dem så gäller det att hitta rätta verktygen.

Hitta rätt sammanhang

Ah, skönt att vara sin egen och sitta hemma och jobba! Glöm det. Att vara relevant och hela tiden finnas i rätt sammanhang är a och o för att bli en proffsgiggare. Tänk på det som ett sätt att systematiskt placera dig i situationer som leder till möjligheter. Hitta ditt sätt som fungerar för att träffa rätt människor: bjud regelmässigt folk på frukost eller lunch, punktmarkera mingel och events.

Ingen kommer någonsin att komma hem till och fråga om du vill ha ett uppdrag.

Ge istället för att ta

Fall inte i fällan att jaga människor med ditt visitkort och tänka ”vad kan jag få ut av den här människan?”. Den bästa säljaren – och samtidigt den som alla vill hänga med – är den som istället frågar: ”hur kan jag hjälpa dig?”. När du tänker på att bygga nätverk så tänk alltid utifrån vad du kan skapa för mervärde och bidra med.

Sedan ska du naturligtvis ta betalt för dina tjänster, men det blir utgången och inte ingången till att skapa nya kontakter.

Vem vill du vara?

Räkna med att alla gör precis som du. Det vill säga googlar nya personer som de träffar. Så googla dig själv och se till att resultatet verkligen speglar dig som professionell person. Och när det gäller sociala media så har framförallt Linkedin tagit rejäl fart under senare år. Se till att posta rätt profilbild och lägg ordentligt med tid på att berätta rätt saker om dig själv i din profil. Tänk återigen: vad kan jag bidra med?

Stäm gärna av vilket intryck du ger på nätet genom att testköra dina offentliga digitala profiler, till exempel gratis via sajten Brandyourself.com.

Det bästa kontoret är gratis

Numera växer nya coworkingkontor upp som svampar ur jorden. Och visst är det roligt att sitta tillsammans med andra giggare och ibland snacka strunt över en fika. Men det är ärligt talat inte bland dem som du hittar dina kunder. Och är det verkligen värt en hyra på 4 000 kronor i månaden för att det ska finnas en bemannad reception? För allt det andra hittar du numera gratis på stan. Till exempel i någon hotellobby i något av de många nybyggda hotellen.

Men: hitta först en plan för hur du systematiskt bygger nya kontakter, annars kan det kännas ensamt i lobbyn.

Tänk ännu snålare

Det mest effektiva sättet att öka dina intäkter är att att hålla nere dina kostnader. Du har förstås redan full koll på alla molntjänster som till exempel Google Drive, Dropbox eller Evernote som är gratis eller bara kostar en spottstyver.

Men har du ännu tagit steget fullt ut och gör din egen ekonomiska redovisning? Ja, till en början kan det kännas både krångligt och tråkigt, men det är väl värt mödan. Prova till exempel utmärkta molntjänsten Bokio, allt du behöver för att sköta din löpande redovisning och dessutom gratis.

Jag lovar: inget slår känslan av full koll när du förstår ditt eget bolags siffror. Och vågar du inte löpa hela linan ut kan du alltid be en redovisningsfirma att hjälpa dig i slutet av året med bokslutet.

Förresten: du har väl fortfarande inte enskild firma, växla i så fall upp till aktiebolag snarast möjligt!

Skaffa en mikroportfölj

Välkommen till sporten hur-liten-kan-din-kontorsväska-egentligen-bli! Om du tycker att det känns modernt att bara släpa runt på din laptop, prova ännu en storlek mindre. Less is verkligen more och numera går det att göra i princip allt på en padda med tangentbord och dina axlar kommer att tacka dig. Och istället för de där aktivt brusreducerande trådlösa – och svindyra – hörlurarna går det precis lika bra med vanliga hederliga öronproppar.

Min personliga favorit kommer från Flare Audio, är gjorda av aluminium eller titan för att stoppa oönskat brus. Dessutom kan du trösta dig med att de ser så hightech ut att de lätt misstas för avancerade hörlurar!