Hundra år senare och kvinnor snurrar affärsvärlden

Det är 62 miljoner flickor i världen som aldrig får gå i grundskolan.

Varje dag gifts 47 000 flickor bort.

Den 21 maj år 1921, fick svenska kvinnor rösträtt.

Nu, exakt 100 år senare får kvinnan mer och mer makt i affärsvärlden.

Amanda Lundeteg, som är vd på Stiftelsen Allbright, berättar att när kvinnor finns representerade ökar sannolikheten för att kvinnors erfarenheter samt perspektiv tas tillvara på. Bolagen blir mer innovativa och mer lönsamma.

“Diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden är en tragedi och ett enormt resursslöseri. Eliminerar vi de hinder som finns för att kvinnor ska ta sig fram så kommer vi också få den bäst lämpade på rätt plats”, säger Amanda Lundeteg.

1,6 och 2,6 miljonersklubben, som arbetar för kvinnors hälsa, är grundad av före detta nattklubbsdrottningen Alexandra Charles. Hon betonar att kvinnligt och manligt tänk inte är identiskt. Många företag med både kvinnor och män i lednings- och styrelsegrupperna är ofta mer lönsamma. Därför anser hon att det är viktigt som kvinna att våga stå på sig och ifrågasätta männen i jobbsammanhang.

“Det har varit viktigt för mig att påminna mig själv om mitt värde som kvinna”, säger Alexandra Charles.

Barbro Ehnbom, som levt i en mansvärld på Wall Street under 70- och 80-talet, beskriver sin egenskap att nätverka som en viktig faktor till hennes framgång i den mansdominerade branschen.

“Jag har ett starkt självförtroende och är nyfiken på människor”, säger Barbro Ehnbom.

Genom hennes nätverk BBB, Barbros Best and Brightest, och ett instiftat pris Female Economist of the Year, vill Barbro bana väg för andra kvinnor att lyckas.

I morgon onsdag ska Barbro Ehnbom hålla i en middag för SAS-Janne Carlzon, Anders Wall och Lennart Bylock, som tack för deras engagemang och stöttning i hennes kvinnliga nätverk.

En annan kvinnlig entreprenör som är orädd är Tara Derakshan. Hon har genom sin prenumerationstjänst för parfymmärket Sniph bland annat fått med sig medieprofilen Peter Settman och en av Spotifys grundare som investerare.

“Ett nej är bara ett hej,” säger Tara Derakshan.

Hon menar att ett nej inte behöver innebära att affären är körd. Det är viktigt att vara envis och se varje händelse som en möjlighet och inte som ett misslyckande.

Grundaren av matleverantören och varumärket Renée Voltaire brinner för att skapa ett hälsosammare klimat.

“Världen behöver bli mer jämställd för att bli mer hållbar”, säger den matglada Renée Voltaire.

Startupen Dashl, som vill digitalisera skönhetsbranschen, grundades av Nina Akbari och Arbilina Nilsson. De tror att kvinnliga förebilder hjälper jämställdheten framåt.

“Ökad mångfald ger nya perspektiv inom affärsvärlden. Fler kvinnor på högre ledarskapsnivå bidrar även till att skapa positiva förebilder för fler kvinnor som vill utvecklas inom sina karriärer”, säger Arbilina Nilsson, som för ett och ett halvt år sedan fick in en investering från författaren Camilla Läckberg och PR-profilen samt entreprenören Christina Saliba i sitt bolag Dashl.

Ett annat stjärnskott är Hanna Schmitz som har varit ansvarig för Googles Digitalaakademi. Hon åkte på turné i våras för att bredda den digitala kompetensen i landet.