Börsen klättrar uppåt - bioteknikbolagen rusar

Gladare miner på Stockholmsbörsen idag som öppnar upp drygt 0,6 procent efter måndagens kursfall som kom efter USA:s beslut att svartlista export till kinesiska Huawei. Stöd kommer från att Vita huset har meddelat en handfull temporära undantag från svartlistningen.

De asiatiska börserna har överlag stigit på tisdagen. De ledande europeiska börsterminerna är upp i storleksordningen en halv procent. USA-terminerna indikerar inför i eftermiddag en öppning upp, även om USA-börserna sjönk en aning efter den svenska börsens stängning på måndagen.

Bilsäkerhetsföretaget Veoneer avser att ta in sammanlagt 500 miljoner dollar i två emissioner, varav 350 miljoner via stamaktier och 150 miljoner via konvertibler. Veoneer backade i den amerikanska efterhandeln.

Balkongbolaget Balco redovisar ett ökat nettoresultat för det första kvartalet. Försäljningen steg med 11 procent, men sjönk organiskt med 7 procent.

Karolinska Development har redovisat en kvartalsförlust på 19 miljoner kronor. Bolaget arbetar med att lösa sina konvertibellån och jobbar även med alternativa lösningar.

Hygienbolaget Essity har sålt sin andel om 50 procent i det turkiska samriskbolaget SCA Yildiz. Avyttringen ger en valutarelaterad förlust på 150 miljoner kronor.

Forskningsbolaget Bioarctic har fått en milstolpsersättning på 15 miljoner euro från partnern Eisai då den bekräftande fas 3-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom har startat och aktien klättrar 5 procent.

First North-listade Zutec, som utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster, redovisade på morgonen ett lägre resultat efter fortsatt nedpressade intäkter. Försäljningen går svagare än bolagets egna förväntningar.

Delårsrapporter har även kommit från bioteknikbolaget Oncopeptides som rusar 15 procent, mjukvaruföretaget Zaplox och marknadsundersökningsbolaget Nepa som rusar 16 procent.

Forskningsbolaget Corline Biomedical har gjort en riktad nyemission på 14 miljoner kronor.

På rekommendationsfronten har RBC Capital Markets inlett bevakning av SKF, Atlas Copco och Sandvik. SKF och Atlas får rekommendationen outperform medan Sandvik får sector perform. Bilia har fått höjd rekommendation av Handelsbanken Capital Markets till köp.