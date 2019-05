Dollarmiljardärerna blir allt färre i den globala handelsoron

Antalet dollarmiljardärer i världen minskade med 2 604 individer under 2018, enligt Wealth-X Billionaire Census. En minskning med 5,4 procent.

Den samlade förmögenheten hos miljardärerna minskade med 7 procent från det föregående årets rekordnivåer.

Sedan recessionen 2009 är det nu andra gången antalet miljardärer minskar. De faktorer som ligger till grund för minskningen är den globala handelsoron, ökad volatilitet på marknaden och minskad ekonomisk tillväxt. En förstärkt dollar skapade kapitalutflöden från tillväxtmarknader vilket följdes av valutavolatilitet och riskaversion.

Nordamerika var den enda marknaden där antalet miljardärer ökade. San Francisco har signifikant fler dollarmiljardärer per invånare än någon annan storstad med en miljardär per 11 600 invånare. På andra och tredje plats ligger New York och Dubai.

Asien-Stillahavsregionen minskade antalet med 13,4 procent och var den marknaden där antalet miljonärer hade den största minskningen.

