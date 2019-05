Årets supertalang fick med Gates, Bezos och Zuckerberg på tåget mot hållbar avkastning

På det vita bordet i det vitmålade konferensrummet på pittoreska Danderydsgatan i Stockholm står en vattenflaska i rostfritt stål. Bakom den sitter Anders Jacobson, 33-åringen från Borås som utsetts till Veckans Affärers Supertalang 2019.

Han har blå skjorta, jeans och sneakers och ger ett avslappnat intryck.

Vattnet i flaskan kommer från kranen men har renats med hjälp av teknik från Bluewater, bolaget som utgör kärnan i hans nya blåa universum.

Anders Jacobson Född: 1986 i Borås.

Gör: Medgrundare och vd i investbolaget Blue.

Utbildning: Handelshögskolan i Göteborg.

På fritiden: Simmar i öppet vatten, löptränar och hänger på sitt nya sommarställe på Röder i Stockholms ytterskärgård.

”Av någon anledning förstår vi inte själva hur mycket plast vi konsumerar. Först när vi inser att det inte bara är valar som sväljer plast och dör utan även vi själva i form av mikro- och nanoplastpartiklar, kommer förändringen att ske på riktigt. Att göra plastflaskor med vatten överflödiga är vårt bidrag.”

Anders Jacobson och Blue, investmentbolaget som han varit med och grundat, är fortfarande riktiga doldisar.

Det som finns att hitta på nätet om Anders Jacobson handlar istället om hans namne, författaren till barnböckerna om Sune. Med skillnaden att barnboksförfattaren har två ”s” i sitt efternamn.

”Det har varit medvetet. Att ligga lite under radarn till dess att vi börjat bygga den plattform vi ville berätta om.”

Under de dryga två år som gått sedan han och hans medgrundare satte sig och på baksidan av ett kuvert skissade på idén bakom Blue har de hunnit skaffa sig en del att prata om – investeringar i vattenbolag i allt från Sydafrika till USA, vidareutvecklingen av Bluewater, investeringen i det framgångsrika svenska energibolaget Climeon och att de tillsammans med de andra storägarna i Climeon varit med och grundat Baseload Capital, finansieringsbolaget som ska accelerera satsningarna på lågtempererad geotermisk värmekraft.

Att Bill Gates kändisfond Break­through Energy Ventures, där även tungviktare som Jeff Bezos och Mark Zuckerberg finns med i kulisserna, plötsligt knackade på dörren till Baseload Capital möttes minst sagt av för­våning hos de svenska ägarna.

”Breakthrough Energy Ventures, du skojar? När Alexander Helling, som är vd på Baseload Capital, ringde mig och berättade trodde jag att det var ett skämt. Det är fantastiskt spännande att få in en sådan ägare men samtidigt ett stort ansvar. De går bara in i banbrytande bolag med potential att eliminera ett halvt gigaton utsläpp av växthusgaser per år.”

För att göra ett verkligt avtryck och addera värde till portföljbolagen inom de investeringsområden som Blue valt att fokusera på bygger Anders Jacobson upp ett ekosystem runt frågorna genom att samarbeta med internationella organisationer, få i gång nätverk och samarbeta med storbolag som Nordea.

”Vi har gjort oss ett globalt namn på vattenområdet nu, såväl inom investeringar med Blue och med den rörelse vi startat med Bluewater.”

Men då, för två år sedan, fanns bara en tom baksida på ett kuvert.

”Redan under studietiden började jag känna att många svar på de utmaningar vi ser ur ett hållbarhetsperspektiv kan lösas genom att åter fokusera på cirkulära snarare än linjära affärsmodeller. När vi startade Blue ville jag att vi skulle skapa en påtaglig positiv impact och agera katalysator för innovationer och entreprenörskap som kan lösa några av de stora utmaningar som vår planet står inför.”

Strategin som sattes för Blue var att driva förändring och investera i fyra hållbarhetsområden: vatten, mat och hälsa, förnyelsebar energi och hållbara material.

”Det är inom vatten vi kommit längst och det är där vi har vårt eget rörelsedrivande bolag Bluewater.”

Det tillfälle som ledde till en riktningsförändring för Anders Jacobson kom i slutet av 2017 när Unilever, ett av världens största dagligvaruföretag, förvärvade det svenska, familjeägda luftreningsbolaget Blueair som hade haft en fantastisk global tillväxt under tjugo års tid.

Anders Jacobson var då partner på den internationella investmentbanken Livingstone och rådgivare till ägarna av Blueair.

Affären blev en fjäder i hatten för honom.

”I riskkapitalbranschen blev det en omtalad affär och jag gjorde mig ett namn.”

Men framgången hindrade honom inte från att lämna Livingstone i början på 2017 för att tillsammans med ägarna bakom Blueair satsa på nya blåa bolag, Blue och Bluewater.

För trots sin utpräglade analytiska läggning framgår det tydligt under intervjun att han även låter magkänslan få stort spelrum när viktiga beslut ska tas. Ett annat exempel på det var när han bestämde sig för att flytta ihop med sin flickvän.

”Vi hade träffats i korridoren på Nordea när jag lämnade banken och hon kom in. Förra vintern, nästan fyra år senare, träffades vi igen efter att vi båda haft förhållanden som tagit slut. En vecka senare hade vi flyttat ihop.”

Det var inte livet på Stureplan som hägrade när Anders Jacobson växte upp utanför Borås, det var att bli som Stor-Anders, bonden på gården intill. Storstadslivet var otänkbart.

I stället blev det familjen som flyttade på sig. Först till Sundsvall och sedan till Uppsala.

”Jag gick i nian och hela första året var pest. Men när jag började på gymnasiet blev det mycket bättre.”

Att han som sextonåring blev en del av fotbollslaget Sirius A-lag bidrog säkert. Fotbollskarriären tog dock slut när han något år senare fick problem med ryggen och behövde satsa mer på sina studier.

”Det var väldigt trist och jag saknar det verkligen. Jag kan drömma om matcher på nätterna.”

Nästa gång han flyttade var det han själv som satt i förarsätet. Och beslutet var noggrant genomtänkt.

”Jag flyttade till Göteborg för att gå på Handelshögskolan. Jag ville inte gå i Stockholm för jag var skeptisk till att bli stöpt i samma form som alla andra. Jag ville också se något nytt och flytta till en stad där jag inte kände någon.”

Det han möjligen ångrar så här i efterhand är att han inte valde att utbilda sig till ingenjör.

”Jag gick natur på gymnasiet och tyckte att civilekonomprogrammet var lite för allmänt.”

Men när han som nybakad civilekonom gav sig ut på arbetsmarknaden för att hitta sitt första jobb fick han smaka på avigsidorna av inte ha valt den prestigefyllda Handelshögskolan i Stockholm.

”Jag sökte allt från traineetjänster på storbolag till corp-tjänster på större banker och mindre firmor, men det slutade alltid med att jag inte fick jobbet.”

Till slut fick han ändå sin chans att bevisa sig.

Det var på Nordea Corporate Advisory som Anders Jacobson först började jobba med M&A fokuserat på entreprenörer, något som sedan gått som en röd tråd genom hans karriär.

Hans styrka kom att bli att han kände sig lika bekväm med att hänga med riskkapitalisterna runt Stureplan som med entreprenörerna runt om i landet. Och att vara en brygga däremellan.

Som en sann Supertalang talar han om sin utvecklingskurva.

”Jag ville göra något mer entreprenöriellt och den kollega jag jobbat mest med hade gått till Arctos. Han frågade om jag var intresserad att följa efter och det var jag.”

På investmentbolaget Arctos hittade Anders Jacobson inte bara köpare till sina kunder, i sin ambition att göra före­taget mer internationellt var han med och hittade den perfekta köparen till Arctos självt, brittiska Livingstone.

I februari 2015 satte han upp en separat investeringsverksamhet, Arctos Equity Partners som gjorde fem investeringar under 2015 och 2016, alla med fokus på digital transformation.

Anders Jacobson fick blodad tand och satsade även privata pengar i det som verkade vara världens bästa koncept, en automatisk vällingmaskin.

”I stället för att gå upp på natten och koka välling fixade maskinen allt på nitton sekunder, inga klumpar och perfekt temperatur. Det var en kanonidé som gick totalt åt skogen.”

Hans 650 000 kronor gick upp i rök men när röken lättat hade han lärt sig två saker, att ett dedikerat entreprenöriellt team är A och O i ett tidigt skede och att ett bra koncept inte behöver betyda kommersiell framgång.

”Såhär i efterhand kan man skratta åt det.”

Det var under åren på Livingstone som Anders Jacobson började känna ett slags större sug efter att göra skillnad på riktigt. En ögonöppnare var när han plötsligt drabbades av en livshotande sjukdom.

”Jag fick meningokocksepsis, en blodförgiftning orsakad av en aggressiv bakterie. Jag låg på sjukhus i fyra veckor och när jag kom hem kunde jag inte gå. Sjukdomen drabbar bara sextio personer i Sverige per år och chansen att överleva är 50 procent. Av dessa är det ungefär hälften som klarar sig utan men.”

På frågan om vilket som är hans lyckligaste minne i livet är svaret självklart.

”Det är fem år sedan nu och jag har inga spår av sjukdomen, förutom ett ärr på armen. Men där och då bestämde jag mig för att säga nej till alla måsten.”

