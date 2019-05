Årets samhällsbyggare: ”Dags att skapa en schysstare gigekonomi”

”Det stämmer verkligen att necessity is the mother of inventions.”

Det säger Techbuddy­grundaren Tahero Nori och blickar ut över Nordiska museet från bolagets kontor på Strandvägen.

Minnet av fem år på flykt då han sov i parker och gömde sig under lastbilar och gång på gång upptäcktes av iranska, turkiska eller grekiska polisen präglar honom än i dag.

När han anlände till Hallstahammar och fastnade i en karusell med asylsökande, arbetslöshet och socialbidrag såg han två val. Gräva ned sig i en depression eller vända erfarenheterna till styrka och energi. Han valde det sistnämnda.

”Jag är inte ensam om mina upplevelser, hundratusentals människor har flytt till Europa samma väg.”

Utanförskap var något som Tahero Nori alltid gick och funderade över då han parallellt med studier vid Mälardalens högskolan arbetade extra på elektronikjätten Mediamarkt.

Det gjorde han så bra att han fick gå ett långt traineeprogram i Tyskland som banade väg för rollen som innovationschef där han bland annat skapade stor uppmärksamhet med sina idéer om Kravmärkt elektronik.

Med målet att serva det digitala samhället och ta miljontals människor ur ett digitalt utanförskap hoppade han av och startade Techbuddy 2016 där privatpersoner får hjälp att lösa sina hemelektronikproblem av frilansande tekniker.

”Det digitala har nästan blivit viktigare än vatten i dag och tillgången till bredband är en demokratifråga.”

Först gick det trögt, men när bolaget bytte strategi och i stället för att själva leta kunder arbetade i partnerskap med jättar som Mediamarkt, Telia, Tele 2 och IP Only växte man snabbt.

I dag är Techbuddy verksamt i tre länder – Sverige, Spanien och Israel – och har 1 200 techbuddies med målet 60 000 år 2024.

”Vi vill slå ett slag för att det finns ett schystare sätt att hantera gigekonomin. En buddy som arbetar motsvarande heltid hos oss ligger över medianlönen i Sverige, får milersättning, ersättning för utrustning och vi undersöker just nu möjligheterna till kollektivavtal.”

Då man har tittat varför deras buddies väljer att ansluta sig till bolaget ligger flexibilitet i topp, möjligheten att jobba med teknik tvåa och chansen att hjälpa människor trea.

”Vi går mot en alltmer decentraliserad värld där vår valuta är vår tid. Techbuddy blir som en gyllene port till att använda din tid till något du gillar.”

Men en plattform som enkelt kan skala idéer driver Tahero Nori även Retailbuddy som hjälper varuhus att få tillgång till personal för att bland annat fronta produkter.

Dina bästa råd till blivande super­talanger?

”Minimera beteenden som andra uppvisar och som du ogillar, förstärk beteenden som du ser hos andra och som du gillar. Och var ständigt nyfiken!”

