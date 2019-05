Analytiker: Köp inte Uber om du tror på sann bolagsvärdering

Det menar Brian Hamilton, tech-entreprenör och grundare till datafirman Sagework, i ett uttalande för Reuters. Logiken bakom att bolagen har drivits upp till tusen är "Kalifornien-matematiken" som återigen gör sig påmind.

Men verkligheten summerar till förlust för de båda unga Silicon Valley-bolagen, som så ofta är fallet.

"Om du köper så ska du köpa på grund av framtidstro på marknaden, inte på grund av bolaget", säger Brian Hamilton.

Han får också medhåll från Alex Castelli, tech-investeringschef på konsultfirman Cohn Reznick.

"Slutligen kommer utfallet i Ubers och Lyfts börsframtid bestämmas av om de kan bibehålla sin tillväxt och gå mot vinster samtidigt som de slutar bränna så hiskeligt mycket pengar", menar han.

Uber gör sin handelsdebut idag, fredag efter att aktieemissionen prisats in till kursen 45 dollar under torsdagen. Lyft har sedan introduktionen i slutet på mars fallit från emissionskursen 72 dollar till torsdagens stängningskurs 55:18 dollar. Lyfts knackiga utveckling är mest troligt ett bärande skäl till att Ubers värdering kom in i nedre delen av prospektets kursintervall 44-50 dollar. Börsvärdet landade därmed i trakterna strax över 80 miljarder dollar.

