Jeff Bezos lanserar månlandare – "Det är dags att återvända till månen, och den här gången för att stanna"

Att världens främsta mångmiljardärer sysslar med rymden är numera vardagsmat, och han som toppar listan är inget undantag.

Jeff Bezos avslöjade under Torsdagen sin sprillans nya månlandare Blue Moon, som faller under hans rymdverksamhet Blue Origin.

Det rapporterar tidningen Reuters.

Amazongrundaren kunde igår avslöja projektet efter tre års tid av utveckling under en Washington-konferens, nära Vita huset.

Blue Moon är inte en liten sak. Farkosten väger 6,5 ton och har en möjlighet att överföra kopiösa mängder data som via laser kan skickas tillbaka till jorden, i skyhöga hastigheter. Månlandaren kan dessutom skjuta upp både satelliter och människor.

Även om Bezos blivit starkt kritiserad av USA:s president Donald Trump, i samband med hans ägarskap av tidningen Washington Post så går hans visioner hand i hand med regeringens. Trumps vicepresident Mike Pence publicerade i mars en NASA-plan om att skicka människor till södra delen av månen innan 2024.

"Jag älskar det här", sa Bezos om vicepresidentens förslag. "Vi kan hjälpa till med att mötas på mitten för den tidslinjen, just för att vi började med detta för tre år sedan. Det är dags att återvända till månen, och den här gången för att stanna".

Blue Origin utvecklar även rymdfarkoster för turistresor som går under namnet New Shepard. Bezos sa under torsdagen att dessa flygturer kan komma att bli aktuella i år, utan att specificera ett datum.

Bezos betonade att han tror stenhårt på en kommersiell framtid för rymdfärder, där människor dessutom kan bo och jobba i rymden. För att nå tid måste färdkostnaderna dock att minska och människor måste nyttja energiresurser ute i rymden. Det kräver forskning som Blue Origin kan hjälpa till med.

Bezos stora ambition delas av många andra visionärer , inte minst av SpaxeX och Teslas Elon Musk.

