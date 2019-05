82,4 miljarder dollar i marknadsvärde – idag börsnoteras Uber

Ubers aktie prissattes till 45 dollar per aktie på torsdagen, vilket ger skjutsdelningsbolaget ett börsvärde på 82,4 miljarder dollar i debuten på Wall Street idag på New York-börsen.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Intervallet från prospektet som lämnades in till den amerikanska finansinspektionen var 44-50 dollar per aktie.

Börsvärdet är klart lägre än tidigare nyhetsuppgifter om hur mycket Uber ansåg att bolaget vara värt, då siffran 120 dollar per aktie nämndes som högsta delen av ett intervall. Uber landar nu i samma storleksklass som fordonsbolaget Caterpillar, läkemedelsbolaget Bristol-Myers Squibb och industrikonglomeratet General Electric. I en jämförelse med svenska börsbolag överträffar endast Astra Zeneca Uber, med ett börsvärde omräknat i dollar på drygt 110 miljarder dollar.

Introduktionsveckan har inte förbigått utan kontroverser. Ubers förare har strejkat världen över, missnöjda med sina arbetsförhållanden.

Under veckan har också den närmsta konkurrenten Lyft rasat till sin lägsta kurs hittills. Efter att ha prissats till 72 dollar i börspremiären för en dryg månad sedan stängde aktien på 55:18 dollar på torsdagen, då efter en stark dagsutveckling efter att ha bottnat på 52:91 dollar under onsdagen. Lyfts kursutveckling har påtalats som ett av skälen till att Ubers värderingsintervall blev satt lägre än de tidiga planerna.

Uber kommer att börja handlas under dagen, amerikansk tid på New York-börsen under symbolen UBER.

