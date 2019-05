USA:s utrikesminister vill utnyttja smältande isarna till ökad handel

Arktiska rådet har hållit ett toppmöte med världens utrikesministrar i Rovaniemi, Finland, i veckan. Men någon slutdeklaration skrevs inte under, till mångas förtret.

Anledningen är bland annat USA:s attityd till klimatförändringarna.

Istället för att oroa sig över de smältande isarna i Arktis, uttryckte utrikesminister Mike Pompeo stor optimism inför de ekonomiska möjligheter som kommer att uppstå.

Detta trots ihållande varningar om vilka katastrofala effekter de smältande isarna kommer att få för klimatet.

"Arktis är i förgrunden för möjligheter och överflöd", sa Pompeo.

"Där finns 13 procent av världens oupptäckta olja, 30 procent av världens oupptäckta gas, ett överflöd av uranium, sällsynta jordmineraler, guld, diamanter och miljontals kvadratkilometer av outnyttjade tillgångar".

Enligt Pompeo genomför USA hållbarhetsändringar på det amerikanska sättet: genom vetenskap, teknologi, genom att bygga säker infrastruktur och genom ekonomisk tillväxt.

"Amerika är världens ledare i att bry sig om klimatet", sa han.

Samtidigt är amerikanska centralbanken Federal Reserve redo att svara på klimatrelaterade störningar på ekonomin. Fed vill arbeta för att säkra bankernas motståndskraft mot oväntade chocker knutna till den globala uppvärmningen.

Det skriver Fed-chefen Jerome Powell i ett brev till kongressen daterat den 18 april, enligt Wall Street Journal.

"Även om ansvaret för att hantera klimatförändringarna är något som kongressen har anförtrott andra myndigheter så använder Fed sina befogenheter och verktyg för att förbereda de finansiella instituten för allvarliga väderhändelser", skriver han.

Han noterar att klimatförämndringarna på kort sikt har potentialen att orsaka allvarliga skador för individer och familjer, skapa förödelse för lokala ekonomier (inklusive finansinstitut) och även tillfälligt påverka den nationella produktionen och sysselsättningen.

"I sig kan dessa händelser kanske påverka de ekonomiska förhållandena, som vi tar hänsyn till i vår bedömning av utsikterna för ekonomin", skriver han.

Forskare och centralbanker över hela världen trycker på vikten av större hänsyn till klimatrisker i övervakningen av finansiella institut och riktningen för världens penningpolitik. Det skriver CNBC.

En grupp bestående av mer än 30 centralbanker över hela världen, inklusive Europeiska Centralbanken och Kinas folkbank har anslutit sig till Network for Greening the Financial System, som startades 2017 under klimattoppmötet One Planet Summit i Paris.