Tesla vill ta in 20 miljarder kronor

Tesla siktar på att ta in totalt 2 miljarder dollar genom en nyemission av aktier och via konvertibler. Tesla-aktien stiger 5,5 procent i förhandeln efter beskedet.

Läs även: Elon Musk avslöjar Teslas nya satsning – och det är inte en bil

I nyemissionen rör det sig om upp emot 2,72 miljoner aktier som ska erbjudas och innebär att bolaget får in 650 miljoner dollar. På obligationssidan siktar bolaget på att ta in 1,35 miljarder dollar och båda erbjudandena kan utökas med 15 procent vilket skulle innebära att Tesla får in totalt 2,3 miljarder dollar före kostnader.

Trots att Tesla har lagt en stor del av kassan på att betala av lån så investeras det även mycket i de nya bilmodellerna. Teslas vd Elon Musk ser positivt på framtiden.

Musk har indikerat preliminärt intresse att köpa 51 896 aktier i nyemissionen för cirka 10 miljoner dollar.

Läs även: Tesla stäms för dödlig autopilot-krasch