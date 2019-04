Framgångsfaktorerna bakom Xllnc starka tillväxtresa

Xllnc är återförsäljare av IT-produkter och erbjuder tjänsten “device-as-a-service” för arbetsplatser sedan 2010 då bolaget startades av ambitiösa entreprenörer med stor vilja och kundfokus. De hjälper organisationer att utvärdera verksamhetens IT-behov, erbjuder tjänster för inköp och konfigurering, samt monitorering för att hantera IT-utrustning genom hela livscykeln – inklusive support och logistik.

Det som saknades vid starten var en stark grund i form av struktur och administrativa processer varför man valde att förvärva bolaget Nicator som då verkade inom den utdöende hem-PC-världen. Sammanslagningen innebar en stark bas och välgrundade processer i kombination med ett stort driv framåt.

”Efter förvärvet började vi leta efter personer som ville vara med på förändringsresan och ansluta till ett team med tydliga värderingar. Vi fokuserade på vad vi ville göra istället för att titta på andra i branschen och lyckades på så sätt nå vårt dåvarande treårs-mål att nå 500 miljoner i omsättning. Förra året nådde vi 1,3 miljarder och vi är en bra bit på väg mot målet att omsätta tre miljarder 2022”, säger Martin Backman, vd på Xllnc.

”Valt att göra saker annorlunda”

Tillväxtresan på i snitt 27-31 procent per år gick snabbare än vad bolaget räknat med och hastigheten ställde höga krav på organisationen. Stort engagemang, stark kultur och fokus på kärnverksamheten har legat till grund för framgången under resans gång.



”Vi har valt att göra saker lite annorlunda. När man tittar på andra bolag inom vår kategori så började många att addera tjänster som lagring, moln, licenshantering och liknande under en period. Vi har valt att fokusera på vår kärna, att skapa kontroll över stora företags hårdvarutillgångar kopplat till den personliga arbetsplatsen”, säger Martin Backman.



Starka partners en framgångsfaktor

Förutom kärnfokuset är en uttalad partnerstrategi en stor del i Xllnc framgångar. Detta för att kunna ha ett komplett erbjudande gentemot sina kunder och säkerställa att man har bästa möjliga samarbetspartners i de delar som bolaget själva inte är experter inom.

”Om man som vi är väldigt nischade inom managerade arbetsplatser behöver man goda partnerskap som kan sköta infrastruktur, kapacitet, lagring och liknande. Vi har valt att bygga standardiserade moduler där vi inte ändrar gränssnitten utan endast tjänstemodulens innehåll. Det gör att vi kan erbjuda en fyrkantig och standardiserad lösning som upplevs som väldigt flexibel vilket har varit en stor framgångsfaktor. Vi har väldigt nära partnerskap med stor tillit vilket gjort att vi vunnit mer marknad än andra”, säger Martin Backman.

Affärsprocesser i fokus

Ambitionen har hela tiden varit att skapa en skalbar, resurslätt och automatiserad verksamhet. I och med att Xllnc arbetar med fysiska produkter med många överlämningspunkter blir processerna mer komplexa och det är just dessa bolaget satsar på.

”Tittar man på oss externt så säljer vi produkter men vi jobbar egentligen med affärsprocesser. Förståelsen för just affärsprocesser och kompetens inom dessa är något som CIOs vill fokusera på under 2019. Vi jobbar mycket med livscykelhantering och mot en cirkulär ekonomi genom optimerade inköp, till återtag och vidareanvändning efter första livscykeln”, säger Martin Backman och avslutar:

”För att uppnå det arbetar vi efter en idé om att inkludera hela bolaget i innovationsprocessen och använder utöver det beprövad infrastruktur och en plattform som stöd samtidigt som vi växer.”

