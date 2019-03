Så gick Supertalangen från idé till att sälja t-shirts med ”Skam”-citat för en kvarts miljon kronor på två veckor

Supertalangen Kajsa Lundborg har vid nyss fyllda 25 redan hunnit driva flera framgångsrika bolag, arbetat med tillväxt för Spotify i Norden, hållit sitt eget TED-talk, föresläst inför över 15 000 personer och hjälper som strategikonsult vid Seventy alltifrån marknadschefer och vd:ar till hela ledningsgrupper hur man med digitaliseringen som kraft kan skapa framgång.

Men trots att hon har åstadkommit vad många i hennes ålder bara kan drömma om tycker hon att hon bara har skrapat på ytan.

”Jag har så sjukt stora drömmar och mål. Jag är aldrig nöjd och har hittills bara åstadkommit en procent av det jag vill göra.”

En bidragande orsak till framgångarna är att hon redan under studietiden på Hyper Island började snickra på en förfinad variant av modellen dropshipping där hennes modell innebär att skapa produkter som rider på stora trender och att undvika lagerhållning genom att tillverka produkter först när de beställs.

Allt började med att Kajsa Lundborg som Hyper Island-student vid programmet ”Digital Business” läste affärsmodellering och fick i uppgift att kläcka en affärsidé på fem dagar.

Tillsammans med vännerna Carl Lager och Simon Karlsson bildade hon team med målet att slå alla med häpnad genom att i stället sälja första produkten inom fem dagar.

”Jag har alltid gillat att överprestera mot det som är förväntat.”

Med ett tidigare så framgångsrikt UF-företag att affärsidén att koppla samman bluetooth och gps för att spåra alltifrån nycklar till cyklar banade hela vägen till SM hade hon lärt känna grundarna av Mapiful.

Likt namnet antyder går affärsidén ut på att kunden ska kunna skapa ”fina, stilrena posters över valfria destinationer i världen”.

Men det var inte bara affärsidén som väckte hennes intresse, utan kanske än mer artiklar som pekade på att Mapiful med hjälp av dropshipping och produkter producerade on-demand kunde omsätta miljontals kronor blott månader efter starten.

”Utifrån ser Mapiful ut som vilken e-handelsplattform som helst, men ”motorn” bakom skapar en närmast automatiserad verksamhet.”

Det födde idén till bolaget Dropshipd som skulle bygga olika nischade e-handlare och varumärken baserat på trender och med hjälp av just dropshipping.

På den tiden var mikrobryggerier på tapeten och med Mapiful-idén i åtanke föddes en annan poster-idé som red på hipster-vågen – att trycka svartvita posters i skandinavisk stilren design med fakta om öl, whisky och vin.

På blott fem dagar lyckades trion hinna få fram en snygg produkt, marknadsföra den via sitt kontaktnät och redan från dag fem få in beställningar även från okända personer.

En starkt bidragande orsak till den snabba framgången var smarta digitala hacks både vad gäller val av kanaler och influencers.

”Vi förstod oss på digital marknadsföring, men problemet var att stora influencers inom inredning kunde begära 20 000–30 000 kronor för blott ett inlägg.”

Genom att vända sig till inredningsstylister som Scandinavian Homes i stället som behövde produkter att styla med dröjde det inte länge förrän stora influencers som ”Hemstylisterna” hörde av sig.

”Mycket är nischat på Instagram och får du bara in en bra influencer ansluter sig andra snart till festen.”

Satsningen gav blodad tand och efter att ha återinvesterat merparten av pengarna i bolaget var det dags för nästa e-handel – Kosegruppa.

Med metoden att återigen rida på trender tryckte trion upp tröjor med citat som ”Drittsekk” och ”Kødder du med meg” från den omåttligt populära norska tv-serien ”Skam”.

Återigen upprepades konststycket att sälja första produkterna inom 5 dagar och inom 2 veckor nådde försäljningen 250 000 kronor.

”Det fanns inte bara serienördar i länder som Norge, utan även exempelvis Danmark och Vitryssland. Till slut hade vi sålt produkter i 26 länder.”

Uppväxt i Huddinge formades hennes tävlingsinstinkt av att hon redan som ung blev en flitig utförsåkare vid kommunens vintersportanläggning Flottsbro.

Parallellt med utförsåkningen fick hon av sina långt äldre och teknikintresserade bröder lära sig hur man programmerar sällskapsspel i stället för att sitta och rita och klistra.

Då hon långt senare som förortsbo nådde SM med sitt UF-bolag och mötte personer som Prins Daniel kändes det som att få öppna dörren till en ny värld.

När hon parallellt med jobbet som affärscoach läste kvällskurser vid reklamskolan Berghs tyckte hon att det blev så mycket fokus på reklamtävlingar att hon längtade efter att få lära sig mer om strategiarbete.

Tävlingsinstinkten gick igång för fullt när hon under en fest fick höra flera personer tala om hur svårt det är att komma in på Hyper Island.

Efter framgångarna med företagen under studietiden ledde en studenttävling på Spotify till att hon fick in en fot för att senare få arbeta med att utveckla tillväxtstrategier för Spotify i Norden.

Parallellt lyfte Microsoft Sverige henne som en av Sveriges främsta kvinnor inom IT. Och efter en krönika om ”filterbubblor” som fick massor med delningar bidrog det till att hon redan vid 21 fick en förfrågan om att hålla ett TedX tal i ämnet.

Precis som många andra kan vittna om har karriären långtifrån varit spikrak. Ett gupp längs vägen är att hennes ringa ålder ofta skapar skepsis. Ett annat var när en tidigare chef ville bjuda på restaurang under förevändningen att tala business, men ägnade sig åt att tafsa.

”På den tiden var jag så osäker att jag blev stel som en pinne, medan jag idag skulle ha rutit ifrån.”

Rådet till andra som vill göra snabb karriär är att våga söka utifrån resonemanget ”vad är det värsta som kan hända.”

Härnäst är planen att fortsätta arbeta med de smartaste och bästa, bygga bolag som skapar förändring, bo i New York och ta sig in på Forbes 30 under 30-lista.

”Jag har inte tagit den väg som alla förväntar sig, utan jag går verkligen igång på att försöka göra saker smartare.”

Bästa metoderna för att skapa framgångsrika bolag med små medel, enligt Kajsa Lundborg:

1. Satsa på nischade produkter.

Det är oftast lättare att hitta rätt när du är nischad - i marknadsföring, targeting och kanalval.

2. Gör din influencer-läxa.

Satsa på personer som är relevanta ambassadörer för din produkt eller tjänst och stirra dig inte blind på antalet följare.

3. Tänk på hela upplevelsen.

Upplevelsen av ditt företag sitter inte bara i din hemsida, utan även i dina orderbekräftelser, ditt sociala flöde och produkten ser ut i brevlådan. Detsamma gäller för dropshipping, så tumma inte på detaljerna bara för att du skapar produkter on-demand.

4. Låna någons hjärna.

Det mest effektiva sättet att lära sig kring e-handel är oftast att bara träffa något som har gjort det tidigare. Så luncha, fika och promenera med de smartaste du vet så kommer din lärningskurva gå snabbare.

5. Våga testa.

I och med att allt är on-demand så kan du starta smått och skala upp stort utan någon särskild risk. Det är perfekt som passiv inkomst om du jobbar eller studerar och är nyfiken på en entreprenörsbana.