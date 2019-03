Svensken som ska investera 30 miljoner dollar i agtech: ”Vi måste sluta prata om veganskt, vegetariskt och köttfritt”

Daniel Skavén Ruben träffas helst på förmiddagar. På eftermiddagar och kvällar är han oftast uppkopplad mot sin arbetsgivare, Rockefeller Foundation, en av världens 30 största välgörenhetsstiftelser med 4 miljarder dollar i kapital och också en av de äldsta med över 100 år på nacken.

Som en av stiftelsens få rådgivare ska han hjälpa till i valet av engagemang inom mat och jordbruk, ett område där stiftelsen investerar runt 30 miljoner dollar per år.

”Stiftelsen har jobbat mycket och länge med att öka produktiviteten i jordbruket. Nästa steg, som vi utforskat de senaste 1,5 åren, är att främja skiftet till en mer hållbar kosthållning där människors och planetens hälsa går hand i hand”, säger han när vi möts på sociala entreprenörshubben Norrsken där han har sin arbetsplats sedan början av 2018.

”Vi ser på tillväxtmarknaderna att när medelklassen växer, urbaniseras och får en högre disponibel inkomst söker de sig till en mer västerländsk diet, vilket får negativa effekter på såväl miljön som på hälsan. Åker man till Ghana idag är över 40 procent av befolkningen överviktig. Det är ett större problem än undernäring. Snabbmatskedjor som KFC och Burger King är del av problemet.”

En hållbar kosthållning var också en av de tre slutsatser som den vetenskapliga rapporten Food in the Anthropocene från EAT-Lancetkommissionen som publicerades i början av året innehöll för att kunna förse 10 miljarder människor med mat år 2050. De andra två var förbättrad livsmedelsproduktion och minskat matsvinn.

”Det var en viktig rapport. För första gången har vi vetenskapliga mål för en hållbar matproduktion, både för planeten och för hälsan.”

Läs mer: Klimatforskare larmar om att vi måste minska vår köttkonsumtion radikalt: ”Max en burgare i veckan”

Daniel Skavén Ruben växte upp i Stockholm men efter avklarad juristexamen hamnade han i Köpenhamn där hans fru skulle plugga till arkitekt. Det blev några år till i skolan även för hans del, men denna gång ekonomi på Copenhagen Business School.

”Sedan halkade jag in på danska exportrådet 2009. Där hjälpte jag danska startups att etablera sig i USA.”

Det var så han och hans fru hamnade i New York 2011.

”Det var kul men efter att stiftat dotterbolag, hittat anställda, partners, och kunder för danska startups ett stort antal gånger kändes det mindre meningsfullt att göra det ytterligare en gång.”

Med hjälp av ett stipendium från en av Wallenbergstiftelserna på en halv miljon kronor kunde han 2014 checka in på Georgetown University i Washington D.C. för att läsa en master i internationella relationer med fokus på hur innovationer och teknologi kan förändra världen.

”Det är ett av världens bästa universitet inom ämnet med toppfolk, som Madeleine Albright, som lärare. En av mina professorer var Rajiv Shah, eller Raj som han kallas.”

Rajiv Shah fattade tycke för den svenska studenten och drog in honom i sin konsultverksamhet Summit Advisors med fokus på bioteknik inom mat och hälsa.

När Rajiv Shah sedan i början av 2017 blev chef för Rockefeller Foundation plockade han med sig Daniel Skavén Ruben till stiftelsen.

”Han hade haft en toppkarriär bakom sig. Han hade varit Bill Gates högra hand i jordbruksfrågor på Gates Foundation och Barack Obama hade sedan utsett honom till chef för USAID, amerikanska Sida.”

Men i takt med att de röda kepsarna med ”Make America Great Again” på blev en allt vanligare syn på Washingtons gator blev Daniels intresse att stanna allt svalare.

”Vi bestämde oss helt enkelt för att flytta hem till Sverige eftersom jag fick okej på att fortsätta jobba som rådgivare med Stockholm som bas.”

En vanlig dag på jobbet för Daniel Skavén Ruben kan innehålla allt från intervjuer med akademiker och startups som har anknytning till matsystemet till att delta i event och konferenser om cellbaserat kött, alternativa djurfoder, insekter, alger eller att ta höjd för externaliteter i matproduktionen.

Läs även: Larver har blivit ny miljardindustri – riskkapitalister kastar pengar efter bolaget som ska säkra framtidens mat

”Vi är intresserade av cellbaserat protein. Vi vet till exempel att ägg har väldigt positiva effekter på små undernärda barn för att de ska växa, men det är dyrt att få ut ägg. När vi nu kan odla proteiner i labb och göra äggliknande produkter av mungbönor ska vi bara få bevis på att vi kan göra det utan att påverka miljön negativt och att det har samma näringsvärden. Vi jobbar också med att undersöka om insekter är ett bra alternativ för djurfoder.”

Men det handlar inte bara om att producera mer näringsriktig mat i utvecklingsländer, det handlar också om att ändra människors konsumtionsmönster i västvärlden.

”Med hjälp av nudging kan vi skifta människors kostvanor och de val de gör. Better Buying Lab i London är en aktör som forskar på detta. Till exempel ska du inte kalla maten vegansk, vegetarisk eller köttfri eller att den är hälsosam, det skrämmer bort folk. Istället ska du framhäva smaken eller var maten kommer ifrån. Så istället för vegetarisk hälsosoppa kan man kalla den för Cuban Spicy Black Bean Soup. Ett annat tips är att inte sätta in den växtbaserade maten i menyer under separata rubriker.”

Som stiftelse går the Rockefeller Foundation inte in som ägare i företag men i Sverige har Daniel Skavén Ruben bland annat varit med som informell rådgivare till Sorosh Tavakolis nya startup Noquo Foods som tar fram en växtbaserad ost.

”Det visar att den här branschen är attraktiv, men du måste producera alternativ som är bättre än standardprodukten.”

Silicon Valley, Holland och Israel är framstående med startups och innovationer inom agtech menar Daniel Skavén Ruben.

I juni när stiftelsens nya strategi är färdigställd kommer hans insatser som rådgivare att vara överflödiga. Vad som väntar härnäst är oklart.

”Jag vill vara kvar i Sverige och gärna jobba med agtech men jag vet inte i vilken roll.”

Mer läsning: Havremjölkstrenden exploderar i USA – svenska Oatly öppnar fabrik i New Jersey