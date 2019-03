Facebooks nya blåsväder: Utreds för brott och hotas av rekordböter

Låt partnerbolagen få information om vilka vänner olika Facebook-användare har, få tillgång till deras kontaktinformation och en massa annan värdefull och många gånger känslig data.

Och allt utan att användaren ens har gett sitt samtycke.

Det är det tvivelaktiga upplägg som Facebook ska ha använt sig av i partneravtal med 150-talet bolag, däribland jättar som Amazon, Apple, Microsoft och Sony som just nu utreds av en så kallad Grand Jury vid United States attorney's office for the Eastern District of New York, enligt New York Times.

Och även om Facebook ska ha "fasat ut" de flesta av sina partnerskap under senaste två åren ska juryn bland annat ha framfört dokument från minst två framstående tillverkare av smarta telefoner och andra apparater som indikerar att Facebook har delat med sig av data utan användarnas tillåtelse, enligt New York Times.

De båda bolagen ska ha ingått ett partnerskap med Facebook som har gått tillgång till bred information om hundratals miljoner användare.

Det är dock inte känt exakt när utfrågningen av juryn började eller mer exakt vad man hoppas få ut av den, enligt New York Times.

Oavsett vilket kunde utredningen inte ha kommit mer olägligt med tanke på att Facebook precis har lagt ett år bakom sig av skandaler och motgångar som inleddes med att den så kallade Cambridge Analytica-skandalen briserade förra våren.

Den skandalen rörde att uppgifter om 87 miljoner Facebook-användare spridits och bland annat använts i samband med Donald Trumps presidentvalskampanj och ledde till att Facebook-grundaren Mark Zuckerberg utfrågades av Senaten och Kongressen vid Capitol Hill i Washington.

Som om det inte vore nog är Facebook redan föremål för utredningar av såväl USA:s motsvarighet till Konkurrensverket och Konsumentverket – Federal Trade Commission – samt USA:s motsvarighet till Finansinspektionen - United States Securities and Exchange Commission.

Den nya utredningen är enligt New York Times en effekt av att det amerikanska Justitiedepartmentet har kopplat in en bedrägerienhet för att utreda Facebook efter att Cambridge Analytica-skandalen briserade.

Parallellt pågår en utredning kring Cambridge Analytica-affären som leds av åklagare från Northern District of California.

I slutet av februari förhörde utredarna en tidigare medarbetare vid Cambridge Analytica samt ytterligare tre vittnen.

För att inte reta upp åklagarna i onödan har kvartetten under anonymitet sagt till New York Times att förhören kretsade kring om Facebook verkligen blev vilselett av Cambridge Analytica eller ej.

Bakgrunden är att Facebook-chefer offentligt har hävdat att Cambridge Analytica har informerat bolaget om att informationen endast samlas in i akademiskt syfte och att Facebook inte var medvetet om att det finstilta nämner kommersiella syften.

Oavsett vilket ska försäljningen av datan ha brutit mot Facebooks regler då det begav sig och dessutom har bolaget brustit i att regelbundet kontrollera om appar lever upp till dessa regler, enligt New York Times.

Efter att Facebook raderade frågeappen i december 2015 ledde visselblåsaren Chris Wileys avslöjande till The Guardian om Cambridge Analytica till den värsta krisen i Facebooks historia.

Personer i USA som värnar om att användarnas integritet hävdar nu även att de partneravtal som utreds innebär ett brott mot en överenskommelse Facebook ingick med FTC 2011.

New York Times rapporterar att FTC-tjänstemän som har spenderat det senaste året med att just utreda om Facebook har begått ett brott mot överenskommelsen nu också kommer att väga in upplägget med partneravtalet.

Mycket pekar på att FTC kan komma utdela böter i mångmiljarddollar-klassen, vilket i så fall är högsta böterna i myndighetens historia.

Facebook har dels meddelat att man samarbetar med utredningen och tar undersökningarna seriöst, dels aggressivt försvarat partnerskapsavtalen genom att hävda att upplägget på den tiden var tillåtet enligt en bestämmelse i avtalen som täcker tjänsteleverantörer som fungerar som en förlängning av det sociala nätverk Facebook-plattformen består av.

Justitiedepartementet såväl som United States attorney´s office for the Eastern District of New York har avböjt att kommentera New York Times uppgifter.

Här är exempel på hur partneravtalen har fungerat:

- Microsofts sökmotor Bing ska bland annat ha kunnat kartlägga vännerna till så gått som varenda Facebook-användare utan deras tillåtelse.

- Amazon ska ha fått tillgång till användarnas namn samt kontaktinfo med hjälp av data från användarens Facebook-vänner.

- Apple fick möjlighet att dölja alla eventuella indikationer på att deras enheter "samlade in data" om Facebook-användare, enligt New York Times.

