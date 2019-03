Dåliga nyheter för kronan: Inflationen missar målet

Inflationen i Sverige ligger nu under Riksbankens målnivå på 2 procent. Det gör det svårt för centralbanken att leverera en räntehöjning senare i år, skriver SEB:s chefekonom Robert Bergqvist i en kommentar till tisdagens inflationsdata.

Inflationen, mätt som Riksbankens målvariabel KPIF, noterades vid oförändrade 1,9 procent i februari. Väntat var en uppgång till 2,0 procent, enligt Reuters analytikerenkät.

"Riksbanken behåller minusräntan på -0,25 procent resten av året. Stackars svenska kronan", skriver chefekonomen på Twitter.

Han understryker samtidigt att undersökningen över svenska inflationsförväntningarna, som presenteras under onsdagen, också kommer att vara viktig för Riksbanken.

