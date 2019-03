Balanserat ledarskap – ett framgångsrecept

Radisson Hotel Group är en av världens största och snabbast växande hotellkedjor. Utvecklingen går i en rasande takt med över 1 400 hotell i världen. För Maria Tullberg var det en viktig faktor i valet av arbetsgivare när hon tillsammans med sin familj valde att flytta till Dubai:



”Jag kände direkt att Radisson Hotel Group var ett perfekt val. De är en internationell hotellkedja och de uppmuntrade mig till att arbeta utomlands. Dessutom representerar de mina värderingar och ´empowerment of team members`. Det innebär att vi lägger stort fokus på att få våra medarbetare att utvecklas, både i sin yrkesroll och som individer.”



Under tre år arbetade Maria Tullberg som hotelldirektör på Radisson Blu Hotel, Deira Creek i Dubai och år 2016 fick hon ta emot – som den första och hittills enda kvinnan – tidningen Hotelier Middle East pris General Manager of the year. I dag är hon tillbaka i Sverige och arbetar som hotelldirektör för Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm Waterfront Congress Centre och Radisson Blu Royal Viking Hotel.



Om Radisson Hotel Group Radisson Hotel Group är en av världens största hotellgrupper med 8 hotellmärken och cirka 1400 hotell i världen. I portföljen ingår Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson och prizeotel. Radisson Hotel Group har 95 000 anställda världen över. Läs mer här!

”I min roll som ledare och hotelldirektör är jag rak, tydlig och otroligt engagerad i det jag gör. Jag är väldigt resultatorienterad och vill få människor att växa och må bra – genom det kan vi också få vår organisation att växa”, säger Maria Tullberg.

Charlotta Olsson har arbetat inom Radisson Hotel Group under 12 år, och jobbar i dag som hotelldirektör på det hotell där hon också startade sin karriär, Radisson Collection Strand Hotel.

”Inom Radisson pratar man aldrig i termer av kvinnliga och manliga ledare – man pratar om ledare. Det har alltid funnits förebilder inom organisationen som jag har kunnat se upp till och som supportat och hjälpt mig i min karriär”, säger Charlotta Olsson.



Som ledare inom koncernen använder sig både Charlotta och Maria av förhållningsättet ”balanced leadership” – där vikten av att ta hänsyn till allas olikheter för en balanserad organisation går som en röd tråd i arbetet.



”Det handlar om att titta på vilka styrkor som vi behöver för att komplettera vår organisation. Utifrån det spelar det ingen roll om du är kvinna eller man, vilken nationalitet du har, hur gammal du är eller hur din bakgrund ser ut”, säger Charlotta Olsson och avslutar:

”Det är viktigt att det finns en nyans av olika typer av kompetenser och personligheter och att vi tar tillvara på dem. Mångfald leder till en bättre arbetsplatskultur och nöjd personal. Det i sin tur bidrar till kundnöjdhet. Det är så vi fortsätter vår fantastiska framgångsresa!”