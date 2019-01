Där andra slötittar såg de en guldgruva – svenska hotell-tv-pionjärer tar sikte på global jättemarknad

"Vi har cirka 30–35 procent av den nordiska hotellmarknaden. Vi ska självklart ta en större marknadsandel i Norden men tillväxten ska framförallt komma från nya marknader och nya affärsområden som restaurang och adventure parks. Nu siktar vi på att erövra Tyskland och Storbritannien", säger Kalle Söderberg, som grundade företaget 2007 tillsammans med parhästen Mats Melander.

Han räknar med att bolaget ska ha etablerat sig i Tyskland och Storbritannien i början av nästa år och börjat ta sig in även i Mellaneuropa via de stora amerikanska hotellkedjorna.

Bland kunderna märks Nordic Choice Hotels, Marriott, Best Western, First Hotels och Gothia Towers. Bolaget jobbar även med sportbarer och är på väg in i restaurangbranschen.

Eftersom mjukvaran är molnbaserad kan den användas i hela världen.

