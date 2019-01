THQ Nordic, Hexatronic och Enea är Redeyes toppval inom tech för 2019

Det framgår av Redeyes Tech Report, som publicerades på fredagen.

Spelbolaget THQ Nordic beskrivs av Redeye som ett kvalitetsbolag i en tillväxtsektor, lett av en aktieägarvänlig ledning med förstklassigt 'track-record'.

"Ett sådant bolag är sällan billigt", skriver Redeye som ändå anser att dagens kursnivå för THQ-aktien om drygt 165 kronor är attraktiv. Redeye har ett rimligt värde för THQ på 259 kronor i ett basscenario.

"Utvecklingsprojekt inklusive några AAA-titlar kommer att släppas under de kommande åren. Vi tror att detta kommer att ta intäkterna och lönsamheten till helt nya nivåer", skriver Redeye.

För Enea har Redeye ett rimligt värde på 137 kronor i ett basscenario, vilket kan ställas mot fredagens kurs i Eneaaktien på 113:50 kronor.

"Vi räknar med att den senaste tidens förvärv kommer att ge bränsle åt tillväxt och lönsamhet under 2019", skriver Redeye.

För Hexatronic räknar Redeye med att en organisk tillväxt på 20 procent plus under 2019 kommer att förbättra marknadens uppfattning, efter ett tungt år under 2018 för den svenska fibermarknaden då Hexatronics aktiekurs föll med 40 procent.

"Vi hävdar att tillväxtförväntningarna är för låga, och att den nuvarande värderingen erbjuder en attraktiv säkerhetsmarginal", skriver Redeye om Hexatronic.

Redeye har ett rimligt värde på 75 kronor för Hexatronicaktien, som på fredagen handlades till 52:90 kronor.