H&M avfärdar uppgifter om nedläggning av Nyden

Klädjätten kan vara på väg att lägga ned ett av sina senaste varumärken, Nyden. Det skriver tyska branschsajten Textilwirtschaft.



Sajten konstaterar att all kommunikation från bolaget har upphört. Det senaste Instagram-inlägget var den 12 december och nyhetsbrevet till abonnenter ges inte ut längre.



Därutöver verkar PR-samarbetet med fotbollsstjärnan Jerome Boateng ha upplösts. Den gemensamma kollektionen skulle nu ha varit lanserad. Under tiden har inläggen på alla kanaler raderats och varken H&M eller Boateng vill ge kommentar på detta.

Klädjätten tillbakavisar däremot uppgifterna och menar att Nyden inte är på väg att läggas ned utan integrerar i stället projektet i den egna plattformen. Det uppger bolagets talesperson Helena Johansson till Bloomberg News.



"Vi har sett positiva resultat från Nyden-projektet och valde därför hösten 2018 att slå samman projektet med H&M för att få ett större utbyte på större plattformar", skriver hon i ett mail till nyhetsbyrån.



Nyden tillkom under våren 2018 och tar sikte på millennials. Tre månader in på starten kom dock varumärket att bli av med grundare Oscar Olsson som vd och under hösten har det getts besked om personalreduceringar i Los Angeles.



Förutom att finnas på H&M:s hemsida säljer Nyden kläder även på den egna sajten Nyden.com.