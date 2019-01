BREXITKAOSET: Rekordstort nederlag för Theresa May i kvällens omröstning

Det brittiska parlamentet röstade på tisdagen nej till premiärminister Theresa Mays brexitavtal.

Det rapporterar Bloomberg News.

Röstsiffrorna blev 432-202. Parlamentet har 650 ledamöter men det är inte alla som deltar vid omröstningar.

Brexitavtalet var tänkt att skapa en övergångsperiod efter att Storbritannien ska lämna EU den 29 mars. Theresa May har nu tre dagar på sig att återkomma till parlamentet med vad regeringen avser att göra, "plan B".

Tänkbara följder är nya förhandlingar med EU, krav på nyval, en ny folkomröstning om brexit (eller brexitavtalet i sig) eller att Storbritannien lämnar EU utan avtal, en "hård brexit". Det senare är däremot många i parlamentet emot.

Den brittiska regeringen skulle också kunna begära en senareläggning av brexit bortom den 29 mars, vilket enligt en del medieuppgifter EU redan börjat förbereda sig för.

En komplicerande faktor är att EU har val till parlamentet den 23-26 maj vilket kommer att kräva unionens uppmärksamhet i närtid.

En del marknadsaktörer har sett en förlust i omröstningen på cirka 100 röster som en vattendelare, där en mindre förlust skulle kunna leda till fortsatta förhandlingar med EU medan en större förlust skapar än större osäkerhet om nästa steg.

"Med tanke på att EU inte visar några tecken på att ge efter så skulle May troligen behöva vinna omröstningen med en mycket mindre marginal än väntat för att marknaden ska tro att hon kan vinna en andra omröstning, troligen mindre än 50 röster", sade Jane Foley på Rabobank till Bloomberg News inför omröstningen.

Omröstningen säger ingenting om vad parlamentet stödjer. Det sade den brittiska premiärministern i ett tal direkt efter omröstningen.

"Det visar inte ens om parlamentet stödjer en brexit överhuvudtaget", tillade hon.

Theresa May sade även att hon var beredd på att hennes förslag skulle röstas ned även om nederlaget var betydligt större än vad många hade förväntat sig.

Oppositionspartiet Labours ledare Jeremy Corbin föreslog i ett tal efter omröstningen en misstroendeomröstning om premiärminister Theresa May.

Jean-Claude Juncker, Europeiska kommissionens ordförande kommenterar omröstningen på Twitter:

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn

It was the by far worst defeat for a UK government in modern history. Historic. Simply no way in which the withdrawal agreement can be rescued. If May government survives tomorrow an entirely new approach is the only possible way to avert even worse chaos.