Ericsson faller blytungt på börsen – drar med sig OMXS30

Banker och det mindre cykliska Swedish Match avancerade, medan mer konjunkturkänsliga aktier som gått starkt tidigare i veckan hade en sämre utveckling på torsdagen. Bland dessa pressades Ericsson hårdast efter nyheter om miljardavsättningar.

Vid 12.10-tiden var Stockholmsbörsens OMXS30-index ner 0,5 procent till 1.463. Aktier för 5,3 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. Tyskland och Frankrike backade 0,3 respektive 0,5 procent.

Ericsson tappade klart mest inom OMXS30, ner 4,2 procent för dagen. Bolaget har beslutat att vidta ytterligare åtgärder för att påskynda omstruktureringen av BSS-verksamheten och gör avsättningar för kostnader som tillsammans med avsättningar för kontraktsförluster väntas tynga rörelseresultatet med drygt 6 miljarder kronor det fjärde kvartalet 2018.

Även bilsäkerhetsföretaget Autoliv bröt de senaste dagarnas stigande trend. Trots att UBS höjt sin rekommendation till köp från tidigare behåll, backade aktien 1,4 procent.

I motsatt ände återfanns Swedish Match med en uppgång på 3,1 procent efter att Bernstein höjt sin rekommendation till outperform från tidigare market perform.

Ikeasfären fortsätter att öka sitt innehav i H&M. Under december har sfären, via investeringsbolaget Interogo, köpt ytterligare 2,5 miljoner aktier i klädjätten och är nu den tionde största ägaren i H&M. Aktien inledde dagen på minus men klättrade under förmiddagen uppåt och var vid lunchtid upp 1,2 procent.

De svenska storbankerna steg i likhet med flera sektorkollegor ute i Europa. Bäst gick Swedbank med en uppgång på 1,3 procent. Finländska Nordea noterades på svagt minus.

Millicom noterades knappt 2 procent upp. Från bolagets investerarmöte i New York på onsdagen meddelades att ebitda-resultatet i Latinamerika ska öka med 4-6 procent 2019. Ebitda-tillväxten 2018 väntas landa strax över 3 procent.

Inom gamingsektorn tappade Stillfront 3,5 procent. Bolagets genomsnittliga antal aktiva användare på månadsbasis minskade med 6 procent i det fjärde kvartalet.

Nitro Games backade drygt 13 procent till 36 kronor. Redeye har sänkt det rimliga värdet i ett så kallat basscenario till 38 kronor, mot tidigare 59 kronor.

Venue Retail Group har kommit med rapport och nettoresultatet för bolagets första kvartal blev -3,4 miljoner kronor (9,5). Nettoomsättningen uppgick till 212 miljoner (217). Aktien sjönk 8,4 procent.

Bättre gick det för Leo Vegas som avancerade drygt 8,7 procent. Enligt ägardatatjänsten Holdings senaste uppdatering har investmentbolaget Öresund under december köpt drygt 2,1 miljoner aktier i Leo Vegas.

Affärsvärlden rekommenderar köp av Plejd och Lindab och marknaden svarade med att handla upp aktierna med 6 respektive 1,8 procent. En analys i Dagens Industri lyfter möjligheten för att Bilia kan komma att vinstvarna innan bokslutet i februari. Aktien sjönk nära 5 procent.

Oljebolaget Enquest noterades 3,9 procent ner efter att Barclays sänkt sin rekommendation till undervikt.