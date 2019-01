Tesla sänker priser – aktien rasar i förhandeln

"Teslas prestationer under 2018 är sannolikt den största tillväxten under ett enskilt år i bilindustrins historia", skriver Tesla i sin senaste leveransrapport och tar upp att året inleddes med en produktion i årstakt på 120 000 fordon per år och avslutades med en årstakt på över 350 000 fordon.

I siffror ökade Tesla ökade produktionen till 86 555 fordon i fjärde kvartalet vilket är 8 procent över den tidigare rekordnoteringen i tredje kvartalet. Leveranserna ökade samtidigt till 90 700, varav 63 150 var Model 3.

För helåret 2018 summeras leveranserna till totalt 245 240 bilar. För att sätta det i perspektiv är det nästan lika många bilar som bolaget levererat under samtliga tidigare år, skriver Tesla.

Men på Wall Street mottogs leveransrapporten med sura miner.

Investerarna tycks ha haft högre förväntningar och sänker aktien med över 8 procent i förhandeln.

Samtidigt meddelades dessutom att Tesla sänker priserna på Model S, Model X och Model 3 i USA med 2 000 dollar för att motverka effekterna av den federala skattesubvention som fasas ut under 2019.

Även uppgifter om Model 3-lagret verkade tynga Tesla-aktien.

Enligt uppgifter till sajten Electrek, som publicerades före leveransrapporten, har Tesla 3 300 bilar av typen Model 3 i lager i USA eftersom de inte lyckats sälja alla bilar innan subventionerna börjar fasas ut.

"Våra lagernivåer fortsätter vara de lägsta i bilindustrin", skriver dock Tesla leveransrapporten och tillägger att man under fjärde kvartalet förra året minskade tiden det tog för kunder i Nordamerika att få bilarna genom att förbättra logistikssystemet.

Internationella leveranser av Model 3, till Europa och Kina, börjar i februari 2019, skriver bolaget vidare. Därefter expanderar försäljningen till andra marknader.