Börsen inleder första handelsdagen på minus

Årets första handelsdag på Stockholmsbörsen inleds med en nedgång. De amerikanska börserna avslutade 2018 med en rejäl uppgång på nyårsafton. Uppåtrörelsen fortsatte dock inte i Asien, där börserna var ned på bred front under onsdagsmorgonen.

Vid 8.30-tiden var terminerna för FTSE100- och DAX-indexet ner runt 1 procent medan CAC40 indikerade en nedgång på knappt 2 procent.

I den inledande handeln på onsdagsmorgonen var OMXS30 ned omkring 1,3 procent.

USA:s president Donald Trump sade under helgen att han har haft "ett långt och mycket bra" samtal med Kinas president Xi Jinping. Samtalet har bekräftats från kinesisk sida och president Xi har uttryckt förhoppningar om att en överenskommelse ska kunna nås.

Förhoppningar om positiv utveckling i handelskonflikten fick en törn av svag makrodata från Kina, där Caixin/Markits inköpschefsindex sjönk under 50 för första gången sedan 2016. Det var lägre än vad analytikerna i Reuters enkät hade väntat sig och de kinesiska börserna tog emot statistiken negativt.

I Japan är börserna helgstängda på onsdagen. Den japanska yenen stärktes mot dollarn.

Prissvängningarna på olja har fortsatt under helgen och den svaga kinesiska makrostatistiken adderade till oron för ett överutbud av olja under 2019. Brentterminen backade runt 1 procent på måndagen till strax över 53 dollar per fat.

Bland basmetallerna var det överlag nedåt förutom för aluminium som avancerade runt 0,5 procent.

Nyheter på bolagsfronten:

* Radisson Hospitalitys oberoende styrelsekommitté har rekommenderat aktieägare i bolaget att inte acceptera det budpliktserbjudande om 40 kronor per aktie som ett konsortium lett av Jin Jiang lade den 11 december 2018.

* EQT har höjt budet på Karo Pharma, från tidigare 36:90 kronor per aktie till 38:00 kronor per aktie. Det höjda budet motsvarar en premie om 29 procent jämfört med stängningskursen för aktierna den 26 oktober 2018, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet den 29 oktober 2018. Styrelsen i Karo Pharma rekommenderat aktieägare att acceptera det höjda budet.

* First North-bolaget Ovzon har fått ytterligare ett kontrakt från amerikanska Intelsat General Corporation (IGC). Kontraktet, på motsvarande cirka 37,5 miljoner kronor, är en förlängning av nuvarande avtal för fortsatt nyttjande av Ovzons OHO-2 satellitkommunikationstjänst till september 2019.

* Scout Gaming har tecknat licensavtal med Logrand Entertainment Group gällande Scout Gamings spelplattform. Logrand driver 14 kasinon i Mexiko, omfattande 6.000 spelterminaler, och har över 3.500 anställda.

* Teknikbolaget TC Tech, vars aktie handlas på First North, har fått en order om tre produktionssystem för volymtillverkning av högpresterande LGP:er till en befintlig kund i Taiwan.

"Det här är vår största order hittills, och den är ytterligare ett bevis på att vår teknologi inkluderas i kommande generationer av mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer", kommenterar TC Techs vd Alexander Luiga.

* Den danska vindturbintillverkaren Vestas Wind rapporterade på nyårsafton ytterligare ett antal betydande order om sammanlagt 673 megawatt. Vestas meddelade på fredagen 28 december om order på sammanlagt 699 megawatt.

Bland rekommendationerna har den amerikanska investmentbanken Evercore sänkt rekommendationen för Autoliv till "underperform" från tidigare "in-line". Riktkursen har sänkts till 70 dollar från 85 dollar. Autoliv-aktien stängde i USA på 70 dollar på fredagen.