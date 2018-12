Så lär du dig programmera gratis – och tar snabbfilen till välbetalda jobb

På blott tre månader kan du lära dig programmera och redan som utvecklare med junior kompetens få en ingångslön på 30 000 kronor, som snabbt kan skjuta i höjden.

Epicenter Campus, Pink Programming och Tjejer Kodar är några av alla de som erbjuder kort och snabb programmeringsutbildning, och enligt dem fullkomligen skriker företagen efter Javascript-utvecklare.

Javascript är ett så kallat prototypbaserat skriftspråk som främst används på klientsidan i webbtillämpningar.

"Förr användes det mest till att programmera interaktivitet i webbläsaren, medan det på senare år används för såväl frontend- som backend-lösningar", säger Richard Andemark, medgrundare av Epipcenter Campus där 30-talet studenter väljs ut bland cirka 1 000 sökande och gratis lär sig Fullstack Javascript under 3 månader.

Första kullen går ut i dagarna och är garanterade jobb på alltifrån Telia, LeoVegas och MrGreen till Klarna.

"Studenterna gör många browserbaserade spel och eftersom behovet är extra stort hos spelbolagen blir det så att många börjar i just den branschen", säger Richard Andemark.

Ansökningar till andra kullen pågår för fullt och med tanke på det stora behovet ute hos företagen ser Richard Andemark inga större problem med att öka kullarna till 60 personer framöver.

Han anser att den stora fördelen med just Javascript är att programmeringsspråket är så dynamiskt att den som utbildar sig inom det inte riskerar att "måla in sig i ett i hörn".

Även om han ser det som något av en utopi att JavaScript skulle kunna användas för alla områden är det faktiskt redan verklighet för nystartade bolag som Tiptapp, men också iZettle, Viaplay och Telias tjänst för tv-streaming, enligt Richard Andemark.

Själva affärsmodellen för Epicenter Campus innebär att att studenterna ett år efter avslutad utbildning hyrs ut som konsulter innan de släpps vidare i karriären.

"Vi får tillbaka investeringen och gör lite vinst. Planen är även att utbilda i fler programmeringsspråk framöver", säger Richard Andemark.

Academy driver en liknande modell som Epicenter Campus och medgrundaren tillika Sverige-vd:n, Emelie Bernhardsson, anser att kombinationen accelerated learning och personer med rätt förmågor, gör att det går att lära sig massa saker under blott 12 veckor. Academy har 2 000-3 000 sökande per 30 platser till sitt tremånadersprogram.

Till skillnad från övriga aktörer som driver program som sträcker sig över tre månader ser Emelie Bernhardsson inte bara stor efterfrågan på JavaScipt-programmerare, utan bedriver även liknande utbildningsprogram inom såväl C#.net – ett objektorienterat programspråk utvecklat av Microsoft som Java – ett objektorienterat språk utvecklat av Sun Microsystems.

Emelie Bernhardsson poängterar att lär man sig bara den problemlösning och det logiska tänk som omgärdar programmering är det en smal sak att addera ytterligare programmeringsspråk till repertoaren.

Precis som hos Epicenter släpps studenterna efter ett år som konsulter och den som vill avsluta uppdraget i förtid får återbetala en del av vad utbildningen egentligen kostar.

Emelie Bernhardsson ser inte andra initiativ som konkurrenter, utan menar att efterfrågan på marknaden är så stor att hon snarare efterlyser fler utbildningsinsatser på området.

Emelie Bernhardsson uppger att det inte spelar någon roll vilken bakgrund den som går utbildningen har, utan Academy har gjort programmerare av alltifrån pokerspelare och säljare till ekonomiassistenter.

Hennes råd till den som går i tankar på att ge sig in i programmeringsbranschen – eller kanske inte ens har insett att det kan vara ett alternativ - är tydligt:



"Det är bara att slänga sig ut och göra våra tester."



Skulle du ändå inte vara en av de lyckliga som passerar nålsögat med alla sökande till tremånaderskurserna finns en rad gratissajter att tillgå.



Dessa ökar dels chanserna att lära sig programmera, dels att bli antagen till nästa kull vid Epicenter Campus, Academy eller liknande initiativ.



Här är Tjejer Kodar ytterligare ett alternativ med liknande upplägg.



"Vår heltidsutbildning på tre månader är verkligen en snabbfil till att bli utvecklare", säger Hanna Pettersson, som är en av grundarna av Tjejer Kodar.



Tjejer Kodar skiljer sig dock något från Epicenter Campus och Academy genom att man också bland annat håller i programmeringsresor där deltagaren visserligen får ta en del av kostnaden, men resorna ändå är kraftigt subventionerade via sponsorer.



Hanna Pettersson berättar att många får jobb direkt efter utbildningen inom allsköns områden – spel, e-handel och produktbolag till it-konsulting och startups.



Hon berättar också att fackförbundet Unionen rekommenderar ingångslöner på 28 000-32 000 kronor per månad, medan den som passar på att byta karriär beroende på erfarenhet och utbildning kan räkna med betydligt högre ingångslöner än så.



Men trots att jobbmarknaden ser minst sagt ljus ut för programmerare ser Hanna Pettersson en "mismatch" i det att många företag alltjämt suktar efter senior kompetens i stället för att plocka in junior kompetens och vidareutbilda och/eller utbilda redan befintliga personal.

"Det räcker med en kurs på fem dagar för att komma igång med att programmera enklare webbsidor. Du blir naturligtvis ingen riktig programmerare, men vässar ändå jobbkompetensen rejält."

Vanja Tufvesson, som har utsetts av IDG till en av Sveriges bästa utvecklare är vid sidan av det vanliga jobbet vid HiQ engagerad i Pink Programming.

Initiativet drog igång för tre år sedan och går ut på att via en rad rad olika åtgärder it-utbilda kvinnor gratis. Vanja Tufvesson är dock inte bara engagerad för att hon vill hjälpa fler kvinnor att få it-jobb, utan vill också bidra till att tvätta bort nördstämpeln kring programmerare.

"Vi vill lyfta förebilder som jobbar på alltifrån H&M till spännande startup-bolag och inte passar in i den stereotypa bilden av en programmerare."

Hon ser Farnaz Motamediyan som ett utmärkt exempel på just en sådan förebild. Förutom att hon är engagerad som mentor för Pink Programming arbetar Farnaz Motamediyan som dataanalytiker vid betalbolaget iZettle.

Vägen till drömjobbet inleddes med en kandidatexamen i datavetenskap där hon i brist på kvinnor på utbildningen tröttnade och sadlade om till Innovation Management. Då hon började jobba inom det området insåg hon snart hur mycket hon saknade datavetenskapen och fyllde tomrummet med ett ettårigt program hos online-bjässen Udacity.

"Alla kan lära sig programmering och du bör också inse att det kan vara en inkörsport till att jaga andra drömmar senare i karriären", säger Vanja Tufvesson.

Olika plattformar för "snabbfil" till jobb som programmerare:



Epicenter Campus:

- Lär ut JavaScript på tre månader

- Första kullen går ut i dagarna och hade 1 000 sökande till 30 platser.

- Samtliga garanteras jobb med ingångslön 30 000 kronor och hyrs ut som konsulter ett år där man går till jobb på alltifrån Telia, LeoVegas och MrGreen till Klarna.



Academy:

- Dotterbolag till rekryteringsjätten Academic Work

- Har cirka 2 000-3 000 sökande per 30 platser

- Utbildningen pågår i tre månader.

- Lär inte bara ut JavaScript, utan även C#.net och Java och driver därmed en massa parallella utbildningsprogram.

- Har utbildat 700 personer under tre år och dessa är idag utspridda över 350 bolag och har fått ingångslöner på alltifrån 29 000-31 000 kronor per månad.



Tjejer Kodar:

- 500 kvinnor utbildas kostnadsfritt i Stockholm under 3 månader i höst.

- Håller även i programmeringsresor som visserligen kostar en peng för deltagarna, men där resorna är kraftigt subventionerade av sponsorer.

- Håller även i kortare kurser samt online-kurser.



Pink Programming:

- Community för kvinnor som består av två huvudkategorier: Endagagarssevent och workshops, dels kartlägger man vilka intressen en person har och matchar med programmeringssajter. Den andra delen rör veckovisa intensivkursläger i Sverige som kombineras med fysiska aktiviteter som exempelvis skidåkning och yoga.

Bra sajter för att lära sig att programmera, enligt Pink Programming:



Webbutveckling – (html, CSS och JavaScript)



- Webbkoda. Tutorial samt projekt för nybörjare att bygga hemsidor i html och CSS.

- Free Code Camp. Olika språk och tekniker, riktiga projekt, versionshantering, hjälp av ideell förening och chattforum.

- Udacity – 1. Intro till HTML och CSS . Nybörjarkurs där du på cirka tre dagar lär dig bygga en hemsidor utifrån en designspecifikation.

- Udacity – 2. JavaScript basics – kurs på tre dagar för de som redan kan grunderna i något programmeringsspråk.

- CodeAcademy 1 – bygg en hemsida till Airbnb. Nybörjarkurs på fyra timmar där du lär dig bygga lika många hemsidor från scratch och får dem att se bra ut på både mobilen och datorn.

- CodeAcademy 2. Fortsättning av första kursen där du på fyra timmar gör ett projekt.

Java-utveckling



- Udemy – Java Square One. Tretimmars-video med 33 lektioner med exempel.

- Udacity – Android-utveckling för nybörjare. Fyradagarskurs som visserligen kostar pengar, men där kontot är gratis de första två veckorna.

- Java-grundkurs. 16-dagarskurs som täcker de viktigaste koncepten inom Java. Kursen kostar pengar, men gratiskonto de första två veckorna.



Python-utveckling



- Udacity – Introduktion till Datavetenskap. Tolvdagarskurs som lär dig grunderna i datorvetenskap och programmering genom att bygga egen sökmotor samt ett sociala nätverk. Kursen kostar, men är gratis första två veckorna.

Databashantering



- Khan Academy – SQL och datahantering. Nyttig kurs för alla områden i branschen som går igenom grundläggande koncept för SQL-databaser samt datahantering.



Versionshantering



- Udacity – Introduktion till Git och GitHub. Tredagarskurs där du sparar din kod i molnet, samarbetar med andra på samma projekt och lär dig att gå tillbaka till tidigare versioner.