Året då plasten hamnade i fokus på allvar – men det räcker inte med sugrör och plastpåsar

I fjol rapporterades för första gången siffror över hur mycket plast vi producerat sedan industrin tog fart efter andra världskriget.

Studien, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science Advances, visade att vi hittills producerat 8,3 miljarder ton plast. Av det har 6,3 miljarder ton blivit plastavfall och av det har endast 9 procent återvunnits. Resten har deponerats eller slängts i naturen, plast som vid någon tidpunkt riskerar att hamna i världens slutgiltiga soptipp - havet.

En av den senaste tidens stora ögonöppnare var rapporten som Ellen Macarthur Foundation släppte 2016, "New plastics economy". Slutsatsen, att det kan finnas mer plast än fisk i haven 2050 mätt i vikt om inget görs, är ett av de mest välciterade någonsin i plastdebatten.

Under året har organisationerna Greenpeace och Break Free from Plastic Movement i en omfattande undersökning tagit reda på vilka företag som står för produktionen av all plast som hittas i naturen. Att Coca-Cola toppar listan är kanske föga förvånande.

Men nu står företagen på rad för att visa att de bryr sig.

Framförallt är det sugrören som ryker, däribland från Starbucks och McDonalds, men aktörer som exempelvis ICA tar det ett steg längre med ambitionen att bort all plast av engångskaraktär ur sortimentet.

Men det handlar inte bara om att ta bort plastartiklar. Framtiden kommer att kräva innovationer. Som affärsmodeller för återanvändning, utveckling och design av återvinningsbara förpackningar, nya material och nya sorterings- och återvinningstekniker.

Som till exempel Christina Lundbäcks dammsugare Surfcleaner som flyter på vattenytan och åker dit där det finns skräp att rensa.

