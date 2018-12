Här är Elon Musks första Hyperloop-tunnel

The Boring Company, med Elon Musk i spetsen, visar upp framtidens tunnelsystem.

Serieentreprenören Elon Musks hyperloop-projekt Boring Company visar nu upp sin första tunnel. Tunneln är 1,4 mile lång, motsvarande cirka 2,3 kilometer, och ligger i ett industriområde i Los Angeles. Det rapporterar Wired.



Musks ambition är att systemet skall bli en modern kollektivtrafik med hastigheter upp emot 240 kilometer per timme.



Foto: Robyn Beck

Här anländer Elon Musk i en Tesla Model X under presentationen av The Boring Companys test-tunnel i Hawthorne, Kalifornien.

Varje tunnel skall kunna hantera upp emot 4 000 bilar eller 16 000 passagerare per timme. Systemet kommer att bestå av bilar, antingen som cirkulerar i systemet eller att man för in sin egen bil i systemet.

Kravet kommer att vara att bilarna kan köra av sig själva.

Under testerna för journalister gick bilen i tunneln i 80 kilometer per timme. Enligt Musk har bilarna än så länge nått hastigheter om 180 kilometer per timme i tunneln.