Hon var med och grundade appen Kry – nu ska hon hitta nästa stora vårdsuccé

För knappt fem år sedan när Josefin Landgård var med och grundade den digitala vårdappen Kry var det i princip ingen - förutom de själva - som trodde på affärsidén.

”I princip alla vi mötte ansåg att det här var en helt omöjlig idé att lyckas med. Men idag är jag väldigt stolt över hur vi varit med och ritat om vårdkartan för väldigt många patienter”, säger hon.



Efter några första år av hårdnackat motstånd från i princip alla aktörer inom vården fick de ändå till slut in en fot. I Sverige är det upp till varje enskilt landsting att upphandla vård och idag verkar Kry via Region Jönköping, men tar emot patienter från hela landet.



Men nog om Kry, nu har hon lämnat det bolaget bakom sig för att istället vara med och investera i och utveckla nya affärsidéer, alla med bas inom vården. För även om det är tungt och jobbigt att vara med och förändra den offentliga sektorn är det ändå här Josefin Landgård ser allra störst affärsmöjligheter.



”Hälsa och sjukvård påverkar oss alla på något sätt, samtidigt som den pågående digitaliseringen kraftigt kommer förändra vårt sätt att förhålla oss till vård.”



Det handlar bland annat om nya bärbara digitala prylar, ”wearables”, som i realtid mäter hur vi mår, men också om hur vården med hjälp av artificiell intelligens och tillgång till enorma mängder data bättre kan förutsäga hur vi kommer att må.



”Digitaliseringen kommer innebära ett enormt språng vad gäller möjligheterna att istället ägna oss mer åt preventiv vård. Vilket i sig känns väldigt inspirerande”, säger hon.



Var ser du de största affärsmöjligheterna inom vården?



”Idag kännetecknas inte precis våra nuvarande vårdorganisationer av förändringsvilja och innovation. Och jag tror att det kommer växa fram helt nya spelare som utmanar de rådande strukturerna. Om inte alltför länge kommer vi till exempel ha inopererade chip som via appar kommunicerar direkt med sjukhusen vilket i sin tur öppnar för nya tillverkare av hård- och mjukvara.”



”Samtidigt har Sverige en helt fantastisk infrastruktur inom vården vad gäller tillgänglighet till patientdata. Det är helt unikt i världen och skapar i sin tur enorma möjligheter för att skapa helt nya vårdtjänster.”



Lyssna till hela samtalet med Josefin Landgård i lunchpodden ”Min bästa idé” för att höra mer om hur Sverige kan ta en ledande position i världen när det handlar om att förändra dagens sjukvård.







Följ Ulf Skarins dagliga luncher på Instagram med personerna vars idéer bygger det nya näringslivet.