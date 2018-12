Amazons intåg i Sverige närmar sig – så ska Ica ta sig an e-handelsjätten

Ica ska accelerera e-handeln under 2019 och vara ledande i den digitala transformationen i sin industri. Förberedelser vidtas för Amazons, och andra starka e-handelsaktörers, intåg i Sverige. Det säger vd Per Strömberg vid inledningen av torsdagens kapitalmarknadsdag.

Bolaget har presenterat sju fokusområden för 2019, varav fyra under torsdagen ska få extra utrymme. Det handlar om att arbeta med lojalitetsprogram, skala upp Ica Spara, personalisering, och att accelerera e-handeln, som under året bland annat ska lanseras i Baltikum.



Ica har ett långsiktigt mål om att 300-350 Ica-butiker kommer att kunna vara anslutna till bolagets onlineplattform. Vid tredje kvartalets slut var 256 Ica-butiker aktiva med e-handel och totalt ökade e-handeln för Ica Sverige med 41 procent i kvartalet.



"Vårt bolag är i bra form med starka finanser. Med den struktur vi har och en något uppdaterad strategi är vi väldigt väl positionerade för att driva igenom omvandlingen. Vi ska leda den digitala transformationen i vår industri och vara nummer ett i alla områden där vi väljer att konkurrera", säger Ica-chefen.



På en fråga om hur han ser på e-handelsgiganten Amazons förväntade intåg i Sverige säger vd:n att Ica förbereder sig för Amazon och andra starka aktörer.



"Till slut kommer de att komma. Hittills har vi ingen vetskap om att de bygger fysiska lager, även om de har marken. Det mest sannolika scenariot är en svensk hemsida med leveranser från lager i exempelvis Tyskland", resonerar han.



Inför kapitalmarknadsdagen uppgav Ica att investeringsnivån ska ökas till 4 miljarder kronor för 2019. Det kan jämföras med att årets investeringar beräknas uppgå till cirka 3,5 miljarder.



På en fråga om detta är en nivå som aktieägarna ska vänja sig vid svarar Per Strömberg att det är en nivå som överlag kommer att gälla framöver, även om det kanske inte landar på exakt den summan.



"Vi måste investera för framtiden. Det är viktigt för att bibehålla konkurrenskraften", säger vd:n, som vidare uppger att behovet att även göra sig av med gamla kostnader har ökat.



Investeringarna under 2019 kommer att ske i butiksnätet samt inom IT, CRM och e-handelslösningar. Vidare ökas investeringarna i Rimi Baltic, bland annat för att bygga det tidigare kommunicerade huvudlagret i Riga.