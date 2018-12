Uppgifter: Investerare "förbryllas" över hur snabbt elscooter-bolaget Lime bränner pengar

Redan under våren ska investerare ha förbryllats över att de flesta av 70 miljoner dollar man gett till företaget försvunnit.

Lime har försökt att ställa om från att vara en cykeltjänst till en med fokus på elscooters. Detta har krävt stora inköp av elscootrar och som en följd har företaget gått back sex miljoner dollar per månad, skriver The Information.



Trenden höll i sig i under första halvåret och fick Lime att ta in nya hundratals miljoner dollar från riskkapitalister. Men utvecklingen har fortsatt och i oktober blev förlusten på hela 23 miljoner dollar.



Limes röda siffror ska denna gång komma från att man expanderar till fler städer i samband med att man försöker få överhanden mot rivalen Bird. Framöver väntas dock Lime slå ned något på takten och enligt källor är förlusten väntad att uppgå till elva miljoner dollar i januari.

Läs även: Snart svämmar Stockholm över av elscootrar – amerikanska originalet rullar ut på gatorna

Wall Street Journal rapporterar att båda då de två stora amerikanska bolagen på området, Bird och Lime, sänker sina mål för framtida kapitalinjektioner.

För Birds del är i nuläget målet att ta in kapital till en bolagsvärdering på 2 miljarder dollar, motsvarande drygt 18 miljarder kronor. Det är en betydligt lägre nivå än bolaget tidigare eftersökt, enligt tidningens källor som säger att målet sänkts på grund av bristande intresse.

Rivalen Lime, som nyligen lanserade sin tjänst i Stockholm, har också sänkt ambitionerna. Bolaget uppger nu för investerare att det söker en värdering på mellan 2 och 3 miljarder dollar, motsvarande 18 till 27 miljarder kronor.

Enligt Wall Street Journals uppgiftslämnare har Lime tidigare indikerat att det ville ha en värdering på 4 miljarder dollar.

Tidningen skriver vidare att flera investerare hoppas att konsolidering inom elskoterområdet kan minska bolagens förluster. Bland annat har nättaxitjänsten Uber uppgetts vara intresserat av ett köp på området och de senaste veckorna fört samtal med Bird och Lime.

Läs även: Dammluckorna öppnas: Pensionsmiljarder kan snart gå till riskkapitalbolagen

En rad praktiska problem har visat sig svårhanterade för elskoterbolagen. Bland annat har skotrarna ofta inte varit tillräckligt stryktåliga och gått sönder fortare än beräknat. Enligt Wall Street Journal har skotrar på vissa marknader haft en livslängd på bara två månader, vilket inte ens gett tillräckliga intäkter för att täcka inköpspriset.

Ett annat problem är vandalism, ofta uppvisat på sociala medier där människor vält långa rader med parkerade skotrar.

Ett litet San Francisco-baserade företag inom appbaserad elskoteruthyrning, Scoot Networks, fick i somras rätten att operera en flotta på upp till 650 fordon i staden. Men bara två veckor efter lanseringen hade mer än 200 skotrar redan stulits eller vandaliserats så att de inte gick att reparera.

Det var betydligt värre än företagets vd Michael Keating räknade med, när han hoppades kapitalisera på uppmärksamheten kring Bird och Lime.

"Vi antog på förhand att om stöldfrekvensen var väldigt hög, och vandalismfrekvensen var väldigt hög, fanns det ingen chans att de här andra företagen kunde driva sin verksamhet. /.../ Det visade sig vara en underskattning", säger han till Wall Street Journal.

Läs även: Hajpade svenska elscooterföretaget Voi fyller kassan med nära 500 miljoner från Cristina Stenbeck och fler tunga riskkapitalbolag