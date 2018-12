Börsen: Defensiva sektorer står emot nedgången

I den svenska regeringsproblematiken skrevs ett nytt kapitel på förmiddagen, när Centerledaren Annie Lööf meddelade att hennes parti kommer att rösta nej till Socialdemokraternas Stefan Löfven som statsminister.

Strax före klockan 13 hade Stockholmsbörsens OMXS30-index backat 0,4 procent till 1.449. Aktier för 4,5 miljarder kronor hade bytt ägare på Stockholmsbörsen.

Bland förlorarna inom OMXS30 låg Autoliv i botten med ett kursfall på 4,5 procent. Electrolux, SKF, Kinnevik och Sandvik sjönk samtidigt med mellan 1,4 och 2 procent.

På den oroliga börsen låg Astra Zeneca med i toppen inom OMXS30 med en uppgång på 2,1 procent. Astra Zeneca har bland europeiska läkemedelsbolag valts som favorit, top pick, 2019 av Deutsche Bank enligt en färsk sektoranalys.

Bland övriga storbolag på plus fanns Tele 2, Telia och Swedish Match samt Getinge, där bolagets tidigare vd Johan Malmquist förelås överta ordförandeklubban efter Carl Bennet i styrelsen.

På nyhetsfronten lade ÅF ett rekommenderat kontantbud värt 10:20 euro per aktie på den finska konsultfirman Pöyry. Fyra större aktieägare i Pöyry har förbundit sig att i en riktad nyemission bli aktieägare i det sammanslagna bolaget. ÅF-aktien reagerade med att tappa 5,5 procent medan Pöyry i Helsingfors lyfte nära 46 procent till 10:20 euro.

Energisektorn hade en tung baksmälla efter fredagens kursrally, som skapades av överenskommelsen mellan Opec och en rad andra producentländer om produktionsneddragningar. Lundin Petroleum handlades 5,4 procent lägre.

Deutsche Bank har höjt Sobi till köp från tidigare behåll och dragit upp riktkursen till 245 kronor mot tidigare 200 kronor. Specialistläkemedelsaktien steg 1,4 procent till 189:50 kronor.

Spelutvecklaren Starbreeze, som i förra veckan kom med rekonstruktionsbesked, föll nära 4 procent. På måndagsmorgonen rapporterades att två ledamöter i bolagsstyrelsen hoppar av, vilket innebär att Starbreeze inte har någon beslutsför styrelse tills stämman valt nya ledamöter.

Bioteknikbolaget Neurovive rasade 40 procent till 1:46 kronor efter beskedet om en nyemission på 124 miljoner kronor, som ska ske till kursen 1:35 kronor.

Solenergiföretaget Azelio gjorde debut på First North och handlades till 15:20 kronor, en bra bit under nyemissionens teckningskurs som var 22 kronor per aktie.

Bland måndagens rekommendationer fick Dagens Industris köpråd för fastighetsbolaget Heba aktien att stärkas drygt 8 procent. Bland Börsveckans köpråd handlades Ferronordic 2,5 procent.

Under eftermiddagen håller bioteknikbolaget Bioinvent kapitalmarknadsdag. Från USA kommer klockan 16 bland annat statistik om lediga platser i oktober.