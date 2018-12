Krönika: Evigt liv – den ultimata innovationen

”Vem är du?”

”Jag är Döden.”



”Kommer du för att hämta mig?”



”Jag har redan länge gått vid din sida.”



Kommer framtida generationer fatta ännu mindre av Ingmar Bergmans Sjunde insegel? Om nu rollfiguren med stort D snart inte längre finns?



Brittiske futurologen Ian Pearson förklarade nyligen i en intervju: ”Är du under 40 när du läser detta kommer du förmodligen aldrig att dö.”



Och den kände gerontologen Aubrey de Grey går också mycket långt i sin profetia: ”Den första personen som kommer att leva i 1 000 år är redan född.”



Forskare menar att hälften av barnen som i dag föds i Japan, världens främsta åldringsland, kommer att bli 100 år eller mer. Allt fler talar om att vi snart kommer att leva i 130, 150 och upp till 200 år.



Färska studier från Italien som i somras publicerades i bland annat Nature och Science visar att vi människor, precis som redan observerats hos vissa insekter, når en dödlighetsplatå vid riktigt hög ålder. Blir vi över 105 så avstannar risken att dö, den till och med minskar. Det finns egentligen ingen naturlig gräns för hur länge människan kan leva, konstaterar forskarna.



När vi blir äldre slutar en del av våra celler att fungera lika bra som unga celler. Nu har det visat sig att genom att reducera dessa åldringsceller kan man också stoppa upp åldrandet.



En viktig upptäckt – det är kroppens åldrande som gör att risken ökar för sjukdomar som cancer, Alzheimer och Parkinson.



Det viktiga är kanske inte nödvändigtvis att öka vår livslängd utan vår ”hälsolängd”.



Dagens åldrande är en tickande kostnadsbomb för samhället.



80 procent av patienterna på sjukhusens akutmottagningar är över 65. I Japan börjar ”demensstäder” växa fram där en snabbt ökande majoritet av befolkningen lider av svåra åldersrelaterade sjukdomar.



I Silicon Valley flödar riskkapitalet till de nya bolagen som satsar på odödlighet. Redan tidigt i höstas hade det hittills i år pytsats in 160 procent mer pengar i denna nisch jämfört med hela fjolåret.



Världens rikaste man Jeff Bezos och superriskkapitalisten Peter Thiel har bägge investerat i Unity Biotech, ett bolag som just utvecklar mediciner som avlägsnar ålderdomsceller och som noterades på Nasdaq i våras.



Celularity är en startup som med hjälp av stamcellsteknik har som mål att ”göra 100-åringar till de nya 60-åringarna”.



Calico är en spinn off från Google som arbetar brett med orsakerna till åldrande och vad man kan göra åt dem.



Även om nu ingen av dessa skulle nå ända fram kommer vi i framtiden ändå inte komma undan denna världen så lätt.



MIT Media Lab och bolag som Eterni.me och Oben har utvecklat AI-baserade appar kallade augmented eternity, d v s ökad evighet.



De skapar en digital persona, en virtuell kopia, av dig med hjälp av alla de digitala avtryck du lämnat efter dig som kan fortsätta interagera med omgivningen och de efterlevande, i all evighet. Om mot förmodan Döden ändå får oss schackmatt här på jorden så kan vi ändå trösta oss med att vi i vår digitala ökade evighet kan bevittna vår egen begravning.



Per Olof Lindsten är digital redaktionschef och redaktör på Veckans Affärer.