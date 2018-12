8-åring brädar Pewdiepie – tjänar mest av alla på Youtube

Svenske Felix Kjellberg, alias Pewdiepie, har med drygt 72 miljoner en av de största följarskarorna på Youtube.



Ända sedan 2013 har han varit något av en Youtube-kung och dragit in enorma summor via sin kanal. Men nu får han kliva av tronen.

Läs mer: Pewdiepie håller på att tappa Youtube-tronen till utmanare som växer 5 gånger så fort



Listan på Youtube-stjärnor som tjänar mest i världen just nu toppas nämligen av en 8-årig pojke som går under namnet ”Ryan's ToysReview”. Det skriver Forbes.



I sina klipp recenserar han leksaker som i de flesta fall sedan doneras till välgörenhet och gör enkla experiment för barn.



Hans kanal har lockat till sig över 17 miljoner prenumeranter – vilket är en bra bit under Pewdiepie. Men trots det drog han in 22 miljoner dollar under det senaste året till skillnad från Pewdiepie, som tjänade 15,5 miljoner dollar.



Trots att Pewdiepie hamnade i blåsväder förra året, då han lade upp videor med antisemitiska skämt, verkar annonsörerna ha förlåtit honom – och kan betala så mycket som 450 000 dollar för en sponsrad video.