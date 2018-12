Trump: Tullarna ger miljardintäkter till USA

Miljarder dollar strömmar in i USA:s skattkista på grund av tullarna mot Kina, och det är en lång bit kvar.

Det skriver USA:s president Donald Trump på Twitter på torsdagen, inför G20-mötet i helgen.

"Om företag inte vill betala tullar, bygg i USA. Annars kan vi bara göra vårt land rikare än vi någonsin varit", skriver han.





Billions of Dollars are pouring into the coffers of the U.S.A. because of the Tariffs being charged to China, and there is a long way to go. If companies don’t want to pay Tariffs, build in the U.S.A. Otherwise, lets just make our Country richer than ever before!