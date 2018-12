"Europas Elon Musk" sätter fart på elbilarna – har redan Jaguar i kundlistan

Kroaten Mate Rimac, grundare av Rimac Automobili, har ibland kallats för "Europas Elon Musk".



Båda driver revolutionerande el-bilsföretag och Likt Tesla-vd:n Elon Musk som har valt ett något okonventionellt läge för tillverkningen i Kalifornien, är Rimacs produktion belägen i utkanten av Kroatiens huvudstad Zagreb.



När Teslas första bil – Roadstern, rullade ut 2008 var Elon Musk 37 år gammal och förra året producerade elbilsjätten 100 000 bilar.



Rimac som är blott 30 år gammal är inte uppe i samma produktionsnivå än, med bara ett tiotal fordon på vägarna. Men till skillnad från Musk, som startade Tesla med kapital från försäljningen av Paypal, började Rimacs resa hemma i garaget där han experimenterade med föräldrarnas bil.



Han föddes i Bosnien-Hercegovina, i den fattigaste staden i landet och flydde under kriget 1990 till Tyskland. När han var 18 år köpte han en rostig gammal BMW som han skulle omvandla till en blixtsnabb elbil med hjälp av gamla blybatterier.



Nu är målet är att tillverka de bästa el-sportbilarna världen har att erbjuda, skriver Financial Times.



Företaget levererar även batterier och drivaggregat till stora bilmärken och har redan en imponerande kundlista med allt från Aston Martin till Jaguar.



Under det senaste året har Rimac dragit in 50 miljoner dollar i kapital och är i farten med att stänga ännu en runda.

Rimac Automobilis första upplaga – Concept One, stod klar 2011 med en maxorder på 8 fordon.



Trots den blyga tillväxttakten menar Rimac att de inte vill öka volymerna till hundratals enheter och riskera att konkurrera med de större biljättarna som är deras egna kunder. Även om det fortfarande finns utrymme att expandera produktionen är det inget Rimac oroar sig för än så länge:



”Hur ser marknaden för el-superbilar ut egentligen? Ärligt talat så vet nog ingen det. Just nu är det 8 stycken Concept Ones i alla fall”, säger han till Financial Times.



Den senaste modellen som lanserades i maj, C_Two, kommer produceras i 150 exemplar till priset av 2,1 miljoner dollar var.



Även om han många gånger har jämförts med Elon Musk vill han inte själv påstå att de spelar i samma liga ännu.



"Jag beundrar honom. En massa människor ville presentera honom för mig, men jag är inte redo än. Jag vill att företaget ska nå en viss nivå först och vi är fortfarande inte där."

