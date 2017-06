28-åriga pensionären: Så gick jag från pank servitris till ekonomiskt oberoende

Vid 22 års ålder hade Dandan Zhu precis avslutat sin kandidatexamen vid Babson Collage i Bostonförorten Wellesley.

På examensdiplomet fanns en utmärkelse för med beröm godkända studier och på CV:t ett flertal praktiker inom finanssektorn. Trots detta stod hon vid den här tiden och jobbade i familjens kinesiska restaurang i centrala Boston.

Då familjen gick igenom en tuff period tog Dandan över ansvaret för driften av restaurangen, utan någon form av ekonomisk kompensation, skriver Inc.



”Trots att jag under den här perioden var tvungen att jobba sju dagar i veckan under åtta månader fick jag möjligheten att leda ett företag och dess anställda” säger Dandan Zhu och listar nyckelkompetenser hon lärde sig under den tiden:

Social kompetens

Kundservice

Tålamod

Management-färdighet

Emotionell intelligens

Övertalningsförmåga

Hon började plöja igenom en hög med motivations- och självhjälpsböcker.

Det fick henne att inse att om andra kunde lyckas, så kunde hon också göra det. Det första hon beslutade sig för att göra var att hyra ut rum i familjens bostad till personer på Craigslist.

Vid 23 års ålder lämnade Dandan familjens restaurang för att inleda en karriär inom försäljning, och det dröjde inte länge innan hon var en toppfakturerande headhunter. Med erfarenheten från den småskaliga uthyrningen av rummen hemma beslutade hon sig även för att lära sig allt hon kunde om fastighetsbranschen och blev själv hyresvärd.

Tack vare väl genomtänkta investeringar kunde hon efter en kort, men framgångsrik, karriär säga upp sig från sitt jobb vid 28 års ålder – och pensionera sig som ekonomiskt oberoende.

Idag driver hon sitt eget företag genom vilket hon agerar motivationsföreläsare, coach och skribent.