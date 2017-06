De här 13 bilderna visar Volvos historiska resa från vardagsbil till lyxmärke

1933 släpptes PV 654, Volvos första lite lyxigare bilmodell.





Den följdes av flera modeller i PV-serien, bland annat PV60 – som kännetecknades av en solid men bekväm körupplevelse.









När Volvo 164 släpptes 1968 hade den en helt ny look, och kunde köpas med läderklädd interiör.









Den följdes av Volvo 264 år 1974.





1984 lanserades modellen 760 GLE, vars fyrkantiga design fick definiera bilmärkets look för 80-talet. Den blev också känd för sin höga säkerhetsstandard.





På 90-talet ersattes Volvo 760 av 960, som riktade sig mot ett lyxigare segment av Volvo-köpare.





1998 kom Volvo S90.





1999 köptes Volvo upp av Ford, och lanserade första generationens S80, en linje som fortsatte att utvecklas med nya modeller fram tills 2006.





Generation 2 S80 lanserades 2006, en modell som varade ett helt decennium.





Efter att Geely köpte upp Volvo började biltillverkaren utveckla en helt ny generation lyxigare bilar, bland dem SUV:en XC90, samt nya XC60 och S90.





De nya S90 bilarna har nu börjat levereras från Kina via tåg.



Källa: Business Insider Nordic.