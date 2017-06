På den här sajten kan du kolla om ditt jobb kommer tas över av robotar

2,5 miljoner jobb i Sverige kommer påverkas av robotiseringen – men det är inte alla yrken som ligger i farozonen. De största riskgrupperna är yrkena kassapersonal, försäljare och maskinoperatörer enligt rapporten "Vartannat jobb automatiseras inom 20 år" från Stiftelsen för Strategisk forskning.



Nästan hälften av allt arbete som vi människor gör idag kommer att vara automatiserat 2055, enligt en rapport från McKinsey Global Institute.



Nu har designer-och utvecklarduon lanserat Dimitar Raykov and Mubashar Iqbal sajten Will robots take my job, där du enkelt kan kolla hur sannolikt det är att just ditt jobb kommer tas över av en robot. Du får även siffror på medianlöner och hur mycket just din yrkeskategori kommer växa eller minska framöver.